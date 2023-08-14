Пять мечтаемых частных островков с домами, которые продают прямо сейчас
Источник:Realtor
Кто бы не хотел жить в роскошных, но комфортных помещениях, слушая ритмичный шум воды, хлопающей о берег? В США предлагают 5 частных островков вместе с домами.
Эти пять сказочных островов обладают своей, особой красотой. Интересно, что не все они стоят очень дорого – один остров предлагают даже менее чем за миллион долларов.
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Маратон, Флорида
- Цена: 16 499 999 долларов
Бренфорд, Коннектикут
- Цена: 2,5 миллиона долларов
Хантерсвилл, Северная Каролина
- Цена: 22 миллиона долларов
Бренфорд, Коннектикут
- Цена: 2 750 000 долларов
Тойвола, Мичиган
- Цена: 995 тысяч долларов