Для того чтобы разнообразить и оживить интерьер квартиры или дома, достаточно декорировать стены.

Как это сделать стильно, и на что обратить внимание, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.

Читайте Тренды в дизайне интерьера 2021: названы 5 модных приемов

Изменить интерьер и придать ему живости всегда поможет декор. Если расставить по комнате декор можно несколько раз, и искать для него идеальное место, то один раз просверлив стену, уже сложно будет передвигать весь настенный декор, когда захочется, – отметила дизайнер интерьера.

Полезные советы и интересные приемы

Декорирование стен необходимо спланировать заранее: продумайте место, размещение и композицию, чтобы все вокруг сочеталось по размеру и стилю. Декор стен должен гармонировать с мебелью:

по размеру;

удобство расположения (правильная высота над диваном, например);

"играть" по цвету и оттенку.

Картины, фото и пр. должен находиться на правильной высоте. Если вы не уверены в парамерах, существует общее правило – декор размещают на уровне глаз (165-170 сантиметров).

Декор должен правильно размещаться на стене / Фото remoo

Интересно Спальня в теплых тонах: 4 красивых сочетания цветов и оттенков

Пропорции. В просторном помещении маленькие картины и декор – неуместны. Они могут "потеряться". В маленькой комнате не стоит размещать большие предметы. В качестве декора могут быть не только картины и фото, но также панно, зеркала, интересные полки и композиции. В прихожей – красивые крючки для одежды.

При декоре стен соблюдайте пропорции / Фото design-homes

Декор – это про вас. Вдохновляйтесь картинками, но слушайте себя – насколько вы хотите себя окружить этим. У декора нет границ – ирония, нежность или сюрреализм, – все, что вам близко, – добавила дизайнер интерьера.

Любой декор должен вписываться в интерьер / Фото remoo