Тренды в дизайне интерьера 2021: названы 5 модных приемов
С каждым годом тенденции в дизайне интерьера несколько меняются – привычные решения немного совершенствуются и появляются свежие фишки.
Какие приемы актуальны в 2021 году в интерьере квартир и домов, рассказали дизайнеры интерьера из in_design.studio в Instagram.
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Несколько мыслей о модных тенденциях этого года, но стоит помнить, что мода проходит, а ремонт остается на годы. Поэтому новые тенденции в первую очередь должны вам нравиться, – отметили дизайнеры интерьера.
Что модно в интерьере 2021⠀
- Цветовая гамма. В тренде – сочетание серого, белого и графитового, пастельная гамма – все оттенки бежевого, цвета Pantone 2021 года – серый и желтый.
- Натуральные материалы и фактуры. Дерево и мрамор остаются на пике популярности и используются как в отделке, так и в мебели.
- Минимализм. Этот тренд остался с прошлого года. Все лишнее убирается, остается много свободного пространства и воздуха.
Тренды в 2021 году частично повторяют прошлогодние / Фото interior
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- Рабочее место в квартире. Этот тренд возник в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Кабинет или рабочее место дома стали особо востребованными / Фото happymodern
- Минимум острых углов. В 2021 году предметы мебели (столы, диваны, зеркала, пуфы и пр.) все чаще скругляются. Встроенная мебель вытеснила отдельностоящие громоздкие шкафы и комоды. Это не только стильно и функционально, но и безопасно, если в квартире есть дети.
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