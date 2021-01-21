С каждым годом тенденции в дизайне интерьера несколько меняются – привычные решения немного совершенствуются и появляются свежие фишки.

Какие приемы актуальны в 2021 году в интерьере квартир и домов, рассказали дизайнеры интерьера из in_design.studio в Instagram.

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Несколько мыслей о модных тенденциях этого года, но стоит помнить, что мода проходит, а ремонт остается на годы. Поэтому новые тенденции в первую очередь должны вам нравиться, – отметили дизайнеры интерьера.

Что модно в интерьере 2021⠀

Цветовая гамма. В тренде – сочетание серого, белого и графитового, пастельная гамма – все оттенки бежевого, цвета Pantone 2021 года – серый и желтый. Натуральные материалы и фактуры. Дерево и мрамор остаются на пике популярности и используются как в отделке, так и в мебели. Минимализм. Этот тренд остался с прошлого года. Все лишнее убирается, остается много свободного пространства и воздуха.

Тренды в 2021 году частично повторяют прошлогодние / Фото interior

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Рабочее место в квартире. Этот тренд возник в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Кабинет или рабочее место дома стали особо востребованными / Фото happymodern