Чек-лист: 13 вещей, которые нужно учесть при покупке вторичного жилья
Источник:инстаграм grekgleb
Покупка жилья – это всегда риск. На первичном рынке он проявляется в несоблюдении застройщиком строительных норм, на вторичном – существует опасность встретить недобросовестных продавцов.
Чтобы минимизировать риски, связанные с мошенничеством на вторичном рынке жилья, эксперты советуют быть более осторожными и тщательно проверять все документы. Какие именно – читайте на Недвижимость 24.
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Чек-лист для проверки вторичного жилья
- В первую очередь, советуют эксперты, следует проверить документы в базе Государственной таможенной службы Украины. Введите серию и номер паспорта, чтобы убедиться, что он подлинный.
- Желательно запросить справку, подтверждающую дееспособность продавца и отсутствие у него психических отклонений. Особенно важно это если вы заключаете соглашение с пожилым человеком.
- Если есть доверенность, ее следует проверить на законность.
- Если владелец квартиры состоит в законном браке, то обязательно понадобится согласие мужа или жены.
- Если недвижимость приобретена в период брака, вы должны запросить согласие мужа или жены продавца. Если покупка проходила до брака – согласие не нужно. Также оно не предоставляется, если недвижимость была подаренной.
- Если покупатель в браке, а регистрировать право собственности будут только на него, требуется согласие партнера, удостоверяющее отсутствие возражений.
- Если у владельца есть несовершеннолетние дети, на момент продажи они должны быть выписаны из квартиры, выставленной на продажу.
- Если ребенку принадлежит часть квартиры, требуется согласие органа опеки и попечительства.
- Перед покупкой обязательно проверяйте отсутствие задолженностей за коммунальные услуги.
- Для оформления сделки продавец должен оформить в БТИ технический паспорт на квартиру. В ней вы найдете описание параметров жилья. Обратите внимание, соответствуют ли данные действительности. Бывает, что владельцы присоединяют к своей квартире нежилые помещения.
- Продавец также осуществляет независимую оценку недвижимости, которая затем регистрируется в Единой базе отчетов по оценке имущества. Указанная в ней сумма станет налогооблагаемой базой.
- Оценку можно провести самостоятельно без привлечения эксперта на портале Фонда государственного имущества Украины. Для этого необходима цифровая подпись, которую можно легко сгенерировать в онлайн-банках.
- Также эксперт рекомендует проверить наличие обременений и запретов на имущество.
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Как купить вторичное жилье / Фото инстаграм grekgleb
Покупка любой квартиры является риском, как первичной, так и вторичной. Но при покупке вторичного жилья нужно быть в три раза осторожнее и тщательно проверять документы.
- В ДМС https://nd.dmsu.gov.ua/ надо удостовериться, что паспорт гражданина настоящий.
- Желательно запросить справку, подтверждающую дееспособность продавца и отсутствие у него психических отклонений, если продавец пожилого возраста.
- Если есть доверенность, она проверяется на законность.
- Если владелец квартиры находится в законном браке, то обязательно понадобится согласие мужа или жены.
- Если недвижимость приобретена в период брака, должно быть согласие супруга или жены продавца, если до брака – ее не требуется. Если недвижимость была приобретена в качестве подарка, согласие не нужно.
- Если покупатель в браке, а регистрировать право собственности будут на одного, то требуется согласие другого супруга.
- Если у владельца есть несовершеннолетние дети, на момент продажи дети не должны быть прописаны в квартире.
- Если ребенку принадлежит часть квартиры, требуется согласие органа опеки и попечительства.
- Проверить задолженность за коммунальные услуги.
- Для оформления сделки продавец должен оформить в БТИ технический паспорт на квартиру. В ней вы найдете описание параметров жилья. Обратите внимание на то, соответствуют ли данные действительности. Бывает, что владельцы присоединяют к своей квартире нежилые помещения.
- Продавец также производит независимую оценку недвижимости, которая затем регистрируется в Единой базе отчетов по оценке имущества. Указанная в ней сумма станет налогооблагаемой базой.
- Оценку можно провести самостоятельно без привлечения эксперта, на портале Фонда государственного имущества Украины, но для этого нужно иметь цифровую подпись, которую можно легко получить почти во всех онлайн-банках.
- Проверить наличие обременений и запретов на имущество.