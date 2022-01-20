Чек-лист: 13 вещей, которые нужно учесть при покупке вторичного жилья

Покупка жилья – это всегда риск. На первичном рынке он проявляется в несоблюдении застройщиком строительных норм, на вторичном – существует опасность встретить недобросовестных продавцов.

Чтобы минимизировать риски, связанные с мошенничеством на вторичном рынке жилья, эксперты советуют быть более осторожными и тщательно проверять все документы. Какие именно – читайте на Недвижимость 24.

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Чек-лист для проверки вторичного жилья

В первую очередь, советуют эксперты, следует проверить документы в базе Государственной таможенной службы Украины. Введите серию и номер паспорта, чтобы убедиться, что он подлинный. Желательно запросить справку, подтверждающую дееспособность продавца и отсутствие у него психических отклонений. Особенно важно это если вы заключаете соглашение с пожилым человеком. Если есть доверенность, ее следует проверить на законность. Если владелец квартиры состоит в законном браке, то обязательно понадобится согласие мужа или жены. Если недвижимость приобретена в период брака, вы должны запросить согласие мужа или жены продавца. Если покупка проходила до брака – согласие не нужно. Также оно не предоставляется, если недвижимость была подаренной. Если покупатель в браке, а регистрировать право собственности будут только на него, требуется согласие партнера, удостоверяющее отсутствие возражений. Если у владельца есть несовершеннолетние дети, на момент продажи они должны быть выписаны из квартиры, выставленной на продажу. Если ребенку принадлежит часть квартиры, требуется согласие органа опеки и попечительства. Перед покупкой обязательно проверяйте отсутствие задолженностей за коммунальные услуги. Для оформления сделки продавец должен оформить в БТИ технический паспорт на квартиру. В ней вы найдете описание параметров жилья. Обратите внимание, соответствуют ли данные действительности. Бывает, что владельцы присоединяют к своей квартире нежилые помещения. Продавец также осуществляет независимую оценку недвижимости, которая затем регистрируется в Единой базе отчетов по оценке имущества. Указанная в ней сумма станет налогооблагаемой базой. Оценку можно провести самостоятельно без привлечения эксперта на портале Фонда государственного имущества Украины. Для этого необходима цифровая подпись, которую можно легко сгенерировать в онлайн-банках. Также эксперт рекомендует проверить наличие обременений и запретов на имущество.

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Как купить вторичное жилье / Фото инстаграм grekgleb

Покупка любой квартиры является риском, как первичной, так и вторичной. Но при покупке вторичного жилья нужно быть в три раза осторожнее и тщательно проверять документы.