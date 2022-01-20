Щоб мінімізувати ризики, пов'язані із шахрайством на вторинному ринку житла, експерти радять бути втричі обережнішим та ретельно перевіряти усі документи. Які саме – читайте на Нерухомість 24.
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Чек-лист для перевірки вторинного житла
- Насамперед, радять експерти, слід перевірити документи у базі Державної митної служби України. Введіть серію та номер паспорта, щоб переконатися, що він є справжнім.
- Бажано запросити довідку, яка підтверджує дієздатність продавця і відсутність у нього психічних відхилень. Особливо важливо це якщо ви укладаєте угоду із людиною похилого віку.
- Якщо є довіреність, її слід перевірити на законність.
- Якщо власник квартири перебуває у законному шлюбі, то обов'язково знадобиться згода чоловіка чи дружини.
- Якщо нерухомість придбана у період шлюбу, ви повинні запросити згоду чоловіка або дружини продавця. Якщо купівля відбувалася до шлюбу – згода не потрібна. Так само вона не надається, якщо нерухомість була подарованою.
- Якщо покупець в шлюбі, а реєструвати право власності будуть лише на нього, потрібна згода партнера, яка засвідчить відсутність заперечень.
- Якщо у власника є неповнолітні діти, на момент продажу вони повинні бути виписані із квартири, яка виставлена на продаж.
- Якщо дитині належить частина квартира, потрібна згода органу опіки та піклування.
- Перед покупкою обов'язково перевіряти відсутність заборгованостей за комунальні послуги.
- Для оформлення угоди продавець повинен оформити в БТІ технічний паспорт на квартиру. У ньому ви знайдете опис параметрів житла. Зверніть увагу на те, чи відповідають дані дійсності. Буває, що власники приєднують до своєї квартири нежитлові приміщення, що є незаконним.
- Продавець також проводить незалежну оцінку нерухомості, яка потім реєструється в Єдиній базі звітів з оцінки майна. Зазначена в ній сума стане базою для оподаткування.
- Оцінку можна провести самостійно без залучення експерта, на порталі Фонду державного майна України. Для цього необхідний цифровий підпис, який можна легко згенерувати в онлайн-банках.
- Також експерт рекомендує перевірити наявність обтяжень та заборон на майно.
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Як купити вторинне житло / Фото інстаграм grekgleb
Купівля будь-якої квартири є ризиком, як первинної, так і вторинної. Але при купівлі вторинного житла треба бути втричі обережнішим та ретельно перевіряти документи.
- В ДМС https://nd.dmsu.gov.ua/ треба впевнитися, що паспорт громадянина є справжнім.
- Бажано запросити довідку, яка підтверджує дієздатність продавця і відсутність у нього психічних відхилень якщо продавець похилого віку.
- Якщо є довіреність, то вона перевіряється на законність.
- Якщо власник квартири знаходиться в законному шлюбі, то обов'язково знадобиться згода чоловіка чи дружини.
- Якщо нерухомість придбана у період шлюбу, повинна бути згода чоловіка або дружини продавця, якщо до шлюбу – її не потрібно. Якщо нерухомість була набута як подарунок, згода не потрібна.
- Якщо покупець в шлюбі, а реєструвати право власності будуть на одного, то потрібна згода іншого з подружжя.
- Якщо у власника є неповнолітні діти, на момент продажу діти не повинні бути прописанні в цій квартирі.
- Якщо дитині належить частина квартира, потрібна згода органу опіки та піклування.
- Перевірити чи є заборгованість за комунальні послуги.
- Для оформлення угоди продавець повинен оформити в БТІ технічний паспорт на квартиру. У ньому ви знайдете опис параметрів житла. Зверніть увагу на те, чи відповідають дані з нього дійсності. Буває, що власники приєднують до своєї квартири нежитлові приміщення, що є незаконним.
- Продавець також проводить незалежну оцінку нерухомості, яка потім реєструється в Єдиній базі звітів з оцінки майна. Зазначена в ній сума стане базою для оподаткування.
- Оцінку можна провести самостійно без залучення експерта, на порталі Фонду державного майна України, але для цього треба мати цифровий підпис, який можна легко отримати майже в усіх онлайн-банках.
- Перевірити наявність обтяжень та заборон на майно.