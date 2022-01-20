Щоб мінімізувати ризики, пов'язані із шахрайством на вторинному ринку житла, експерти радять бути втричі обережнішим та ретельно перевіряти усі документи. Які саме – читайте на Нерухомість 24.

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Чек-лист для перевірки вторинного житла

Насамперед, радять експерти, слід перевірити документи у базі Державної митної служби України. Введіть серію та номер паспорта, щоб переконатися, що він є справжнім. Бажано запросити довідку, яка підтверджує дієздатність продавця і відсутність у нього психічних відхилень. Особливо важливо це якщо ви укладаєте угоду із людиною похилого віку. Якщо є довіреність, її слід перевірити на законність. Якщо власник квартири перебуває у законному шлюбі, то обов'язково знадобиться згода чоловіка чи дружини. Якщо нерухомість придбана у період шлюбу, ви повинні запросити згоду чоловіка або дружини продавця. Якщо купівля відбувалася до шлюбу – згода не потрібна. Так само вона не надається, якщо нерухомість була подарованою. Якщо покупець в шлюбі, а реєструвати право власності будуть лише на нього, потрібна згода партнера, яка засвідчить відсутність заперечень. Якщо у власника є неповнолітні діти, на момент продажу вони повинні бути виписані із квартири, яка виставлена на продаж. Якщо дитині належить частина квартира, потрібна згода органу опіки та піклування. Перед покупкою обов'язково перевіряти відсутність заборгованостей за комунальні послуги. Для оформлення угоди продавець повинен оформити в БТІ технічний паспорт на квартиру. У ньому ви знайдете опис параметрів житла. Зверніть увагу на те, чи відповідають дані дійсності. Буває, що власники приєднують до своєї квартири нежитлові приміщення, що є незаконним. Продавець також проводить незалежну оцінку нерухомості, яка потім реєструється в Єдиній базі звітів з оцінки майна. Зазначена в ній сума стане базою для оподаткування. Оцінку можна провести самостійно без залучення експерта, на порталі Фонду державного майна України. Для цього необхідний цифровий підпис, який можна легко згенерувати в онлайн-банках. Також експерт рекомендує перевірити наявність обтяжень та заборон на майно.

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Як купити вторинне житло / Фото інстаграм grekgleb

Купівля будь-якої квартири є ризиком, як первинної, так і вторинної. Але при купівлі вторинного житла треба бути втричі обережнішим та ретельно перевіряти документи.