Примітно, що сірий знайшов себе в різних стилях і всюди виглядає гармонійно. З якими кольорами він поєднується в інтер'єрі – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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ТОП-10 поєднань з сірим

1. Сірий і бежевий

Бежевий пом'якшує сірий інтер'єр і робить його більш легким / Фото pinterest

2. Сірий і синій

Синій відмінно виглядає з сірим, доповнюючи його "повітрям" / Фото pinterest

3. Сірий і блакитний

Сірий і блакитний доповнюють один одного, роблячи інтер'єр м'яким / Фото desmyhome

4. Сірий і жовтий

Сірий і жовтий – наймодніше поєднання в інтер'єрі у 2021 році / Фото pinterest

5. Сірий і золотий

Сірий можна доповнити елементами у відтінку золота / Фото pinterest

6. Сірий і рожевий

Рожевий дозволяє пом'якшити сірий / Фото pinterest

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7. Сірий і зелений

Таке поєднання – відмінний варіант для тих, хто любить комфорт і стриманість / Фото pinterest

8. Сірий і білий

Поєднання сірого і білого – класика, яка підійде кожному / Фото pinterest

9. Сірий і червоний

Червоний зробить інтер'єр більш суворим / Фото pinterest

10. Сірий і коричневий

Сірий відмінно поєднується з коричневими відтінками та елементами з дерева / Фото pinterest

Сірий колір – відмінний вибір для стильного і трендового дизайну. Завдяки йому можна зробити не тільки основу, але і яскраві акценти, а також поекспериментувати з іншими відтінками,

– резюмувала Вікторія Файнблат.

Сірий – це стильно, модно і красиво / Фото з інстаграму Вікторії Файнблат