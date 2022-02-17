Чем удивит Поднебесная: удивительные здания, которые планируют закончить в 2022 году

В 2022 году Китай планирует завершить сразу 12 уникальных архитектурных проектов. Они не оставят равнодушными ни одного ценителя невероятной архитектуры.

Китай опережает другие страны по количеству новых инновационных построек. Один из самых влиятельных в мире журналов об архитектуре, интерьерах и дизайне Dezeen собрал 12 крупных китайских проектов, которые планируют завершить в год Тигра.

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Штаб-квартира DJI

В городе Шэньчжэнь, граничащем с Гонконгом, компания Foster + Partners завершает строительство башен, сделанных из сложенных коробок и соединенных небесным мостом.

Невероятное величие / Фото dezeen

Монолитный комплекс

Шанхайская студия Neri&Hu спроектировала культурный центр в Сяншане, недалеко от восточного прибрежного города Нинбо.

Он будет состоять из пяти отдельных строительных комплексов. Здесь будут виллы, термальные ванны, приморские развлекательные заведения, рестораны и даже часовня.

Знаковое сооружение / Фото dezeen

Завод по переработке отходов в энергию

Самая большая в мире электростанция, превращающая отходы в энергию, будет завершена в этом году на горной окраине Шэньчжэня. Ее разрабатывает Schmidt Hammer Lassen Architects вместе с датской фирмой Gottlieb Paludan Architects.

Эта круглая конструкция, получившая название "Энергетическое кольцо", будет иметь фотоэлектрические панели на крыше площадью 66 тысяч квадратных метров. Здесь ожидают сжигать 5 тысяч тонн мусора каждый день.

Забота об экологии / Фото dezeen

Облачный центр Aranya

Этот многоцелевой культурный центр расположен в местности Циньхуандао, что в северо-восточном Китае. Он был разработан пекинской студией MAD, чтобы наследовать "плавающее облако у моря".

Сооружение увенчано аморфной нависающей крышей, покрытой белым витражом.

Воздушный дизайн / Фото dezeen

Шанхайская библиотека

Эта шанхайская библиотека будет иметь впечатляющую площадь в 115 тысяч квадратных метров. Ее создала архитектурная студия Schmidt Hammer Lassen Architects.

Удивительное здание / Фото dezeen

Многофункциональное сооружение

Призванное напоминать "вершину, уходящую в небо", это многофункциональное здание будет состоять из двух косых фасадов с кубовидными балконами и большого заполненного растениями атриума в центре. Сооруженный известной студией OMA проект создан по образцу древней китайской пословицы "сверху – рай, внизу – Сучжоу и Ханчжоу".

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Волшебный проект / Фото dezeen

Штаб-квартира Tencent

Эта 150-метровая башня в Шанхае была разработана гонконгской студией Ronald Lu&Partners для технологического конгломерата Tencent.

Благодаря прямоугольным рамам фасад здания будет иметь пиксельный эффект, напоминая о сфере деятельности компании.

Захватывает дыхание / Фото dezeen