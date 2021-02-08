Если у вас небольшое жилье – его можно зрительно увеличить с помощью света.

Как правильно это сделать, и какие осветительные приборы использовать, рассказали в platinum_sirius_shopping.

Интересно Дизайн кроется в деталях: назван бюджетный способ освежить интерьер

Когда мы начинаем делать ремонт, то очень часто недооцениваем важную роль освещения, и какое это имеет влияние на наше пространство. Грамотный проект освещения способен не только дополнить ваш интерьер, но даже визуально увеличить пространство,

– отметили в platinum_sirius_shopping.

5 полезных подсказок

Точечное освещение

Если комната маленькая, ей подойдет точечное освещение, которое визуально расширит пространство. В узком помещения светильники лучше разместить вдоль одной стены – это поможет сделать комнату больше.

Люстра

Такой вариант подойдет для гостиной или холла. Люстра обеспечит хорошее освещение и изысканность интерьеру. Важно: большая люстра может визуально уменьшить комнату, поэтому лучше разместить ее не по центру, а там, где стоит большой стол.

Светодиодные лампочки

Маленькие светодиодные лампочки по всему периметру комнаты предоставят пространству дополнительный объем. Присмотритесь к точечным светильникам.

Свет играет важную роль в интерьере​ / Фото topdom

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Закарнизная подсветка

Такое решение поможет визуально поднять визуально потолок и придаст объема и воздуха помещению.

Закарнизная подсветка создаст особую атмосферу и увеличит комнату / Фото potolokino

Настенные светильники

Этот вариант отлично подойдет для малых помещений. Настенные светильники с направленным вверх светом поднимут невысокий потолок.