Как расширить пространство с помощью света: 5 крутых подсказок
Если у вас небольшое жилье – его можно зрительно увеличить с помощью света.
Источник:Инстаграм platinum_sirius_shopping
Как правильно это сделать, и какие осветительные приборы использовать, рассказали в platinum_sirius_shopping.
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Когда мы начинаем делать ремонт, то очень часто недооцениваем важную роль освещения, и какое это имеет влияние на наше пространство. Грамотный проект освещения способен не только дополнить ваш интерьер, но даже визуально увеличить пространство,
– отметили в platinum_sirius_shopping.
5 полезных подсказок
Точечное освещение
Если комната маленькая, ей подойдет точечное освещение, которое визуально расширит пространство. В узком помещения светильники лучше разместить вдоль одной стены – это поможет сделать комнату больше.
Люстра
Такой вариант подойдет для гостиной или холла. Люстра обеспечит хорошее освещение и изысканность интерьеру. Важно: большая люстра может визуально уменьшить комнату, поэтому лучше разместить ее не по центру, а там, где стоит большой стол.
Светодиодные лампочки
Маленькие светодиодные лампочки по всему периметру комнаты предоставят пространству дополнительный объем. Присмотритесь к точечным светильникам.
Свет играет важную роль в интерьере / Фото topdom
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Закарнизная подсветка
Такое решение поможет визуально поднять визуально потолок и придаст объема и воздуха помещению.
Закарнизная подсветка создаст особую атмосферу и увеличит комнату / Фото potolokino
Настенные светильники
Этот вариант отлично подойдет для малых помещений. Настенные светильники с направленным вверх светом поднимут невысокий потолок.
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