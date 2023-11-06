Роскошно и стильно: 6 чудесных идей для черной ванной комнаты
Источник:Homes & Gardens
Черный – это не тот цвет, о котором мы обычно думаем, когда создаем дизайн ванной. Однако он имеет много преимуществ, в частности, может сделать холодное и "клиническое" помещение уютным и стильным.
Дизайнеры интерьера предлагают разные варианты на любой вкус. Если вы любите темноту и черный цвет, то можете сделать ванную целиком в таком цвете. Если нет, выберите черным акцентным тоном – на стенах, плитке, мебели, декоре и другом
Обратите внимание Ипотека для украинских защитников: что нужно знать перед оформлением
"Черные ванные комнаты излучают элегантность и драматизм, создавая роскошную атмосферу высокого класса. Как нейтральный, черный цвет является вневременным, который выглядит шикарно в течение многих лет", – говорит эксперт Мунир Турунч из Country Floors & Marble Systems. Вот шесть отличных дизайнов полностью черной и частично черной ванной.