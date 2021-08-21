Наиболее ощутимо цены поднялись в столице страны. Сколько в среднем стоит квадратный метр жилья – читайте далее.

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Как изменились цены

Во втором квартале 2021 года, средняя цена квартиры в новострое поднялась на 1,1% в квартальном исчислении. В годовом этот показатель достиг 23,3%. Квадратный метр обойдется 1 233 евро (38,4 тысячи гривен). Это показатели по всей стране.

В Черногории жилье в новых домах стремительно подорожало / Фото Pixabay

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Цены в регионах

В столице Черногории – городе Подгорица – средняя цена жилья составляет 1 234 евро (38,4 тысячи гривен) за "квадрат". По данным главного статистического ведомства Черногории Monstat, продавцы просят: 1 300 евро (40,5 тысячи гривен) за квадратный метр в прибрежном регионе, 660 евро (20,5 тысячи гривен) – в центральном и 960 евро (30 тысяч гривен) – в северном регионе.

В среднем "квадрат" квартиры в новостройке в Черногории стоит 1 233 евро / Фото Pixabay