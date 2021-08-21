Найвідчутніше ціни піднялися в столиці країни. Скільки в середньому коштує квадратний метр житла – читайте далі.

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Як змінилися ціни

У другому кварталі 2021 року, середня ціна квартири в новобудові піднялася на 1,1% у квартальному обчисленні. У річному цей показник склав 23,3%. Квадратний метр обійдеться 1 233 євро (38,4 тисячі гривень). Це показники по всій країні.

У Чорногорії житло в нових будинках стрімко подорожчало / Фото Pixabay

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Ціни в регіонах

У столиці Чорногорії – місті Подгориця – середня ціна житла становить 1 234 євро (38,4 тисячі гривень) за "квадрат". За даними головного статистичного відомства Чорногорії Monstat, продавці просять: 1 300 євро (40,5 тисячі гривень) за квадратний метр у прибережному регіоні, 660 євро (20,5 тисячі гривень) – у центральному та 960 євро (30 тисяч гривень) – у північному регіоні.

В середньому "квадрат" квартири у новобудові в Чорногорії коштує 1 233 євро / Фото Pixabay