На жилую недвижимость потратят 500 миллионов долларов (13,3 миллиарда гривен). Что в ней особенного – читайте дальше.

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Что известно о строительстве

Строительство объекта уже началось. Необычный небоскреб станет частью комплекса Miami Worldcenter. Планируется, что здание будет иметь высоту 182 метра. В нем будет 310 жилых резиденций, а также 219 гостиничных номеров. Кроме того, в небоскребе обустроят огромный медицинский центр и другие учреждения здравоохранения.

Медицинский центр в Legacy Tower, который будет располагаться на 10 этажах, станет самым технологически продвинутым медучреждением в мире.

На небоскреб планируют потратить 500 миллионов долларов / Фото Pixabay

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Особенности небоскреба

Изюминкой объекта станет его готовность к пандемии. Сотрудники небоскреба будут использовать современные технологии уничтожения вирусов, в здании будут мощные системы вентиляции и фильтрации воды, а предметы мебели покроют антимикробным материалом. Это будет уникальное пространство в мире, где будет комфортно жить даже в условиях пандемии.

Небоскреб в Майами хотят сделать уникальным объектом, где будет абсолютно все, что нужно в условиях пандемии / Фото Pixabay