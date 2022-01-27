Может ли консервация земель спровоцировать изъятие участков под застройку

Еще не успел появиться новый Порядок консервации земель, как поползли слухи о том, что застройщики начнут отбирать землю у фермеров. Однако бить тревогу рано.

Об этом в своей колонке для The Page рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Эксперт рассказывает, какие земли планируют консервировать и что вообще предполагает нововведение.

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Какие земли подлежат консервации:

деградированные земли, поверхности которых повреждены вследствие природных катаклизмов, незаконного изменения рельефа, бесперебойной добычи полезных ископаемых годами, загрязнения химическими веществами;

малопродуктивные земли, почвы которых не демонстрируют признаков плодородия вследствие опять же неправильного их использования или из-за чрезмерного применения удобрений;

техногенно загрязненные земли, радиационно опасные, загрязненные тяжелыми металлами и другими химическими элементами из-за производственно-хозяйственной деятельности людей.

Порядок консервации земель, обнародованный вместе с постановлением Кабмина, четко определяет, что консервация осуществляется независимо от форм собственности по инициативе самого собственника или по результатам рассмотрения представления территориальных органов Госгеокадастра и Госэкоинспекции,

– отмечает Берещак.

Основание для консервации – заключение договора между собственником и местным органом власти, в котором содержатся важные сведения:

расположение и размер,

кадастровый номер,

вид и способ консервации участка,

стоимость и срок, на который землю консервируют.

Сама консервация осуществляется в соответствии с рабочим проектом землеустройства по консервации. Заказчики такого проекта – органы исполнительной власти на местах. Кроме этого, проект согласовывается в порядке, установленном статьей 186 Земельного кодекса.

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Если земля законсервирована на определенный срок, в течение этого времени изменение целевого назначения и хозяйственное использование невозможны.

То есть схема, при которой фермеры заставляют замораживать и продавать земли за бесценок с целью, например, изменения целевого назначения, маловероятна и слишком проблематична.

Однако никто не может исключить возможности других схем, например психологического давления. Как вариант, землю можно признать нуждающейся в консервации, оставив мелкого фермера без заработка на такой срок, который станет финансово убийственным для него,

– отмечает эксперт.

Пока трудно говорить, как порядок консервации повлияет на стоимость земли, ведь сложно оценить общую площадь подобных участков (это еще предстоит решать на местах). Однако для понимания: в Украине с целью хозяйственного использования занято 92% территории, а уровень распаханности составляет более 54%. В отдельных регионах этот показатель перевалил за 90%. По разным данным, химически загрязненными и малопродуктивными в Украине могут быть от 15 до 18 миллионов гектаров земель.