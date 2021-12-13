Рынок пока не готов покупать участки на аукционе. Как это отразится на стоимости новостроек – дальше.

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Что известно о новых тарифах

Увеличение арендной платы за землю под строительство в четыре раза может прямо сказаться на себестоимости строительства. Но доля арендной платы в структуре себестоимости будет разной в зависимости от класса будущего дома и создаваемой территории досуга и отдыха, общего строительного объема, соотношения жилой и коммерческой недвижимости и многое другое.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита отмечает, что сейчас не совсем понятны аргументы – почему именно вчетверо, а не в 2 или, например, 6 раз. То есть вопрос, ставший аргументом в установлении такого тарифа, остается открытым и среди экспертов.

Не берусь говорить о том, окончательно ли это решение или оно будет пересмотрено. Поскольку правка вызывает множество вопросов. Но очевидно, что без четкого экономического обоснования любое повышение платы за землю выглядит популистским.

– отмечает Пита.

Также не совсем понятно, будет ли эта правка распространяться на действующие договоры аренды и каким образом в них будут вноситься изменения, если под "ревизию" попадут действующие разрешения.

Как изменения повлияют на стоимость жилья

Если редактирование оставят, это неизбежно скажется на цене квартир. Насколько именно, будет зависеть от конкретного застройщика, класса строящегося объекта, качества используемых стройматериалов, строительного объема.

Интересно Удобства и риски: на каком этапе строительства лучше покупать квартиру

В Киеве более 90% всех новостроек возводятся на съемной земле. И эта тенденция вряд ли изменится в ближайшие 2 – 3 года. Рынок пока не готов покупать участки на аукционе. Ведь построенные дома поступают на баланс города и в большинстве своем застройщики, "выходят из проекта", распродав все квартиры и коммерческие площади.

Приобрести землю под домостроение будет очень затратным, и эти расходы не компенсировать стоимостью "квадрата" в жилых комплексах, говорит эксперт.