Не рекомендуємо обирати ультрасучасні меблі, аби вже за кілька сезонів не поспішати змінювати їх на нові короткотривалі віяння. Звертайте увагу на мінімалізм та сучасну класику, якій можна додати приємних нових текстур.

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М'який мінімалізм

Філософія мінімалізму очолює рейтинг трендів вже кілька сезонів поспіль. Дизайнери і далі пропонують мінімалістичні ідеї, інтегруючи їх у більш м'які кольори та фактури.

Простий та зрозумілий інтер'єр



Уникайте зайвих деталей / Фото з відкритих джерел ​

Будуйте простір довкола себе з урахування лише того, що вам і справді потрібно. Уникайте зайвих та незрозумілих деталей, які нагромаджують простір.

Тактильні матеріали



Оточуйте себе м'якими текстурами / Фото з відкритих джерел

Оточуйте себе приємними на дотик матеріалами та м'якими текстурами, які будуть додати холодному мінімалізму характерної ніжності.

Коричнево-бежева палітра



Обирайте правильні кольори / Фото з відкритих джерел ​

Додати тепла вашому простору допоможе і правильно підібрана палітра. Творіть у бежево-коричневих відтінках, аби ваш дім завжди виглядав стримано та атмосферно.

Розумні системи



Подбайте про інноваційний комфорт / Фото з відкритих джерел ​

Не забувайте додати дизайну трохи новітніх технологій. Інтегруйте новинки у проєкт, аби спростити та покращити собі якість життя. Зокрема йдеться про смартдатчики, які будуть регулювати клімат у квартирі, інноваційні вимикачі та освітлення, яким можна керувати на відстані, системи захисту від злодіїв і пожеж та багато іншого.