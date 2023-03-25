Что будет в тренде в 2023: выбираем дизайн для квартиры
Источник:Тик-ток kameneva_design
Пока дизайнеры адаптируют свои идеи к тенденциям года, мы спешим рассказать вам о новинках, которые вы точно захотите "пригласить" в свой новый дом.
Не рекомендуем выбирать ультрасовременную мебель, чтобы уже через несколько сезонов не спешить менять ее на новые кратковременные веяния. Обратите внимание на минимализм и современную классику, которой можно добавить приятные новые текстуры.
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Какой дизайн трендовый в 2023 году
Мягкий минимализм
Философия минимализма возглавляет рейтинг трендов уже несколько сезонов. Дизайнеры и дальше предлагают минималистические идеи, интегрируя их в более мягкие цвета и фактуры.
Простой и понятный интерьер
Избегайте лишних деталей / Фото из открытых источников
Стройте пространство вокруг себя с учетом только того, что вам действительно нужно. Избегайте лишних и непонятных деталей, которые перегружают пространство.
Тактильные материалы
Окружайте себя мягкими текстурами / Фото из открытых источников
Окружайте себя приятными на ощупь материалами и мягкими текстурами, которые придают холодному минимализму характерной нежности.
Коричнево-бежевая палитра
Выбирайте правильный цвет / Фото из открытых источников
Добавить тепла вашему пространству поможет и правильно подобранная палитра. Творите в бежево-коричневых оттенках, чтобы ваш дом всегда выглядел сдержанно и атмосферно.
Умные системы
Позаботьтесь об инновационном комфорте / Фото из открытых источников
Не забывайте добавить дизайну немного новейших технологий. Интегрируйте новинки в проект, чтобы упростить и улучшить качество жизни. В частности, речь идет о смарт-датчиках, которые будут регулировать климат в квартире, инновационных выключателях и освещении, которым можно управлять на расстоянии, системах защиты от воров и пожаров и многом другом.