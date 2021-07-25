Что делает ванную комнату удобной: 5 удачных приемов
Источник:инстаграм Анны Пашковской
Ванная комната – место, которое должно быть комфортным и удобным. Для этого важно не упустить детали при ее оформлении.
Некоторые приемы позволят сделать помещение идеальным. 5 из них назвала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
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Приемы, которые сделают ванную комнату удобной
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Места для хранения
В ванной комнате должно быть достаточно мест для хранения. Это могут быть открытые полки, закрытые шкафчики, ниши и пр. Используйте для этого любые возможности.
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Правильный выбор унитаза
Подвесная модель – гораздо удобнее, чем напольная. Это ощущается во время уборки в санузле.
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Биде
Даже если установить отдельно стоящее биде не позволяет метраж, отказываться от этого удобного предмета сантехники не стоит. Можно установить гигиенический душ рядом с обыкновенным унитазом. Но самое современное и компактное решение – унитаз-биде,
– отметила Пашковская.
Ванная комната требует продуманности / Фото Pixabay
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Розетки
Оформляя ванную комнату, помните, что с каждым годом появляется все больше техники. Для этого важно предусмотреть розетки для электрического полотенцесушителя, зеркала с подсветкой, фена, бритвы и пр.
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Освещение
В ванной комнате должно быть много света. Для этого используйте разные сценарии освещения. Помните, что одного светильника недостаточно. Выбирайте зеркало с подсветкой, лампы, бра и пр.