Квартиры дорожают по нескольким причинам. Две основных назвала юрист Татьяна Острикова.

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Официальные данные

Согласно информации Государственной службы статистики Украины, в первом квартале 2021-го года стоимость квартир в Украине выросла на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Как отчиталось Министерство юстиции Украины, в первом квартале 2020 зафиксировано 95,5 тысячи сделок, за аналогичный период текущего года – 111,28 тысячи сделок.

Из-за фактического отсутствия других вариантов инвестировать деньги, украинцы предпочитают вкладывать средства в квадратные метры. Альтернативой является ОВГЗ, а ставки по банковским депозитам в гривне сейчас едва перекрывают инфляцию,

– пояснила Татьяна Острикова.

Количество сделок с недвижимостью растет, несмотря на цены / Фото Pixabay

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Почему подорожала недвижимость

По словам юристки, рост цен обусловлен несколькими факторами. Она назвала два главных.

Во-первых, выросли цены на строительные материалы из-за роста цен на сырьевых мировых рынках. Во-вторых, спрос на первичном рынке начал иногда преобладать над предложением. То есть, без всякого увеличения налогообложения и новых налогов, тенденция такова, что к концу года цена на квартиры на первичном рынке возрастет еще больше. А это повлечет за собой рост цен и на вторичном рынке,

– подчеркнула Татьяна Острикова.

Эксперт прогнозирует рост цен на жилье / Фото Pixabay

Она также напомнила о скандальном законопроекте №5600 про налоги на жилье. По ее мнению, это – "неприятный" бонус "от власти", который также приведет к повышению цен.

Логично, что такие нововведения приведут к повышению цен на недвижимость, об этом говорят и застройщики, и эксперты, но как говорится: "Люди жалуются, а власть разводит руками". И хотя к этому законопроекту подали около 10 тысяч поправок, что несколько затянет его рассмотрение, сомнений в том, что налоговое давление усилится в той или иной форме, к сожалению, нет,

​– резюмировала эксперт.

Подробнее о законопроекте №5600 читайте в материале.