Ванная комната – место, которое должно быть и функциональным, и практичным, и уютным одновременно.

Что для этого должно быть в ванной комнате, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дворжанская в своем Instagram.

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Начну с того, что ванной мы называем то помещение, в котором есть ванна. А санузлом называем комнату, где ванны нет. Все просто, – отметила Дворжанская.

Что должно быть в ванной комнате

Ванна. По словам Дворжанской, прямые ванны удобнее – "лаконичны и предсказуемы". Оптимальные размеры 1700х750. Если в вашей семье есть маленькие дети – выбирайте ванну вместо душевой кабины.

Унитаз. Это может быть самый бюджетный вариант с бачком, подвесной со скрытой инсталляцией (наиболее актуальное решение) или же гибридная версия – напольный, но со скрытым бачком. О последнем – знают не все. Однако это удобный вариант, ведь инсталляция не требует большой нагрузки и занимает мало места в стене. Кроме того, подобное решение находится в среднем ценовом сегменте.

Умывальник. Лучшее место для него – напротив входа. Также следует добавить зеркало с красивой подсветкой. Если в ванной комнате планируется столешница – сделайте ее пошире, чтобы получить больше полезной площади.

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Стиральная машина. Если вы планируете разместить ее под столешницей, учтите, что высота верхней точки раковины – 85 см, а стиральной машинки – 80 см. Важно сразу просчитать все до сантиметра.

Сушильная машинка. Ее можно спрятать в шкаф или в нишу вместе со стиральной.

Система хранения. Продумайте место, где будут храниться полотенца, бытовые запасы и мелкая техника.

В ванной комнате не обойтись без системы хранения / Фото ihis

Биде. В последние годы этот предмет стал очен популярным. Помните, для удобства справа и слева нужно оставить по 5 см.

Гигиенический душ. Еще один полезный и удобный девайс, который в отличие от биде не занимает место на полу.

Душевая кабина. Ее больше предпочитают мужчины. Можно рассмотреть готовый вариант с поддоном и стеклом, или же выполнить ее строительным методом.

Полотенцесушитель. Здесь важно определиться – водяной или электрический. Для подстраховки в квартире можно использовать оба.