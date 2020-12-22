Ванна кімната – місце, яке повинно бути і функціональним, і практичним, і затишним одночасно.

Що для цього має бути у ванній кімнаті, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дворжанська в своєму Instagram.

Цікаво Як зробити санвузол функціональним: 5 порад від професіонала

Почну з того, що ванною ми називаємо те приміщення, в якому є ванна. А санвузлом називаємо кімнату, де ванни немає. Все просто, – зазначила Дворжанська.

Що має бути у ванній кімнаті

Ванна. За словами Дворжанської, прямі ванни зручніші – "лаконічні і передбачувані". Оптимальні розміри 1700х750. Якщо у вашій родині є маленькі діти – вибирайте ванну замість душової кабіни.

Унітаз. Це може бути найбюджетніший варіант з бачком, підвісний з прихованою інсталяцією (найбільш актуальне рішення) або ж гібридна версія – підлоговий, але з прихованим бачком. Про останній – знають не всі. Однак це зручний варіант, адже інсталяція не вимагає великого навантаження і займає мало місця у стіні. Крім того, подібне рішення знаходиться в середньому ціновому сегменті.

Умивальник. Найкраще місце для нього – навпроти входу. Також слід додати дзеркало з красивим підсвічуванням. Якщо у ванній кімнаті планується стільниця – зробіть її ширшою, щоб отримати більше корисної площі.

Читайте Пральна машина у шафі: що потрібно передбачити

Пральна машина. Якщо ви плануєте розмістити її під стільницею, врахуйте, що висота верхньої точки раковини – 85 см, а пральної машинки – 80 см. Важливо відразу прорахувати все до сантиметра.

Сушильна машинка. Її можна заховати в шафу або в нішу разом із пральною.

Система зберігання. Продумайте місце, де будуть зберігатися рушники, побутові запаси і дрібна техніка.

У ванній кімнаті не обійтися без системи зберігання / Фото ihis

Біде. Останніми роками цей предмет став дуже популярним. Пам'ятайте, для зручності справа і зліва потрібно залишити по 5 см.

Гігієнічний душ. Ще один корисний і зручний девайс, який на відміну від біде не займає місце на підлозі.

Душова кабіна. Її більше люблять чоловіки. Можна розглянути готовий варіант з піддоном і склом, або ж виконати її будівельним методом.

Рушникосушарка. Тут важливо визначитися – водяна або електрична. Для підстраховки у квартирі можна використовувати обидва.