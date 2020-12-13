Как сделать санузел функциональным: 5 советов от профессионала
Для того чтобы санузел был удобным, практичным и стильным, необходимо придерживаться несколько правил во время его ремонта, отделки и оформления.
Что необходимо учесть, чтобы санузел был максимально функциональным, рассказывает in_design.studio в Instagram.
Читайте Плитка в ванной комнате: 4 интересных решения
Простые правила для идеального санузла
- Используйте натуральные и природные оттенки и материалы в интерьере. Избегайте ярких и кричащих цветов. Исключением могут быть контрастные акценты.
- Продумайте закрытые системы хранения (шкафчики или пеналы), это поможет спрятать все лишнее с бортиков раковины, а также позволит убрать от посторонних глаз косметику и различные аксессуары.
- В санузле должно быть много света. Используйте разные виды освещения, добавьте декоративные подсветки. Именно благодаря свету интерьер можно сделать особенным и уникальным.
Сделайте идеальный санузел с помощью нескольких правил / Фото legko
Интересно Это убивает интерьер: названы 8 лишних предметов дома
- Используйте в санузле "приподнятые" предметы – подвесную тумбу, унитаз и раковину. Такой прием позволит добавить пространству легкости и свободы.
- Избегайте различных щелей и зазоров в интерьере ванной. Этого можно достичь с помощью встраиваемых предметов и сделанной по вашим замерам мебели.
Поделиться новостью