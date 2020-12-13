Для того чтобы санузел был удобным, практичным и стильным, необходимо придерживаться несколько правил во время его ремонта, отделки и оформления.

Что необходимо учесть, чтобы санузел был максимально функциональным, рассказывает in_design.studio в Instagram. Читайте Плитка в ванной комнате: 4 интересных решения Простые правила для идеального санузла Используйте натуральные и природные оттенки и материалы в интерьере. Избегайте ярких и кричащих цветов. Исключением могут быть контрастные акценты.

и материалы в интерьере. Избегайте ярких и кричащих цветов. Исключением могут быть контрастные акценты. Продумайте закрытые системы хранения (шкафчики или пеналы), это поможет спрятать все лишнее с бортиков раковины, а также позволит убрать от посторонних глаз косметику и различные аксессуары.

(шкафчики или пеналы), это поможет с бортиков раковины, а также позволит убрать от посторонних глаз косметику и различные аксессуары. В санузле должно быть много света. Используйте разные виды освещения, добавьте декоративные подсветки. Именно благодаря свету интерьер можно сделать особенным и уникальным. Сделайте идеальный санузел с помощью нескольких правил / Фото legko Интересно Это убивает интерьер: названы 8 лишних предметов дома Используйте в санузле "приподнятые" предметы – подвесную тумбу, унитаз и раковину. Такой прием позволит добавить пространству легкости и свободы.

– подвесную тумбу, унитаз и раковину. Такой прием позволит добавить пространству легкости и свободы. Избегайте различных щелей и зазоров в интерьере ванной. Этого можно достичь с помощью встраиваемых предметов и сделанной по вашим замерам мебели. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дизайн Интерьера️Днепр (@in_design.studio)