Что испортит даже крутой интерьер: приемы и предметы, которых нужно избегать
Источник:инстаграм Анны Петайкиной
Интерьер квартиры или дома может быть дорогим и стильным. Но даже одна неудачная деталь может его испортить.
Поэтому каждый нюанс следует тщательно продумать. Каких предметов лучше избегать дома – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Маленькая часть того, чего лучше избегать при создании интерьера. Удивительно, ведь буквально одна вещь может испортить всю картину,
– отметила Петайкина.
Чего нужно избегать в интерьере
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Душевая кабина
Многие до сих пор устанавливают белые пластиковые боксы. Они удешевляют интерьер. Если вы решили устанавливать кабину, рассмотрите модели, которые "растворяются" в воздухе.
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Текстиль
В красивом доме красивым должно быть все. Это касается, в том числе постельного белья, скатертей, штор и пр. Избавьтесь от старого текстиля со странными принтами. Выбирайте лаконичные и однотонные наборы.
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Безликость
Минимализм – в тренде, но важно не перестараться. Ведь так можно получить безликое и скучное пространство. Играйте с фактурами и оттенками, подбирайте интересный декор.
Всего одна деталь может испортить интерьер / Фото Pixabay
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Копии
Все чаще в интерьере можно встретить разнообразные постеры и копии известных картин. По словам дизайнера интерьера, лучше выбирать произведения малоизвестных художников, чем использовать копии.
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Цвета
Цвет играет особую роль в интерьере – от него зависит восприятие пространства. Важно компоновать правильные тона и оттенки. Слишком яркие, пестрые и неоновые цвета будут портить пространство.