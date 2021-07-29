Что испортит даже крутой интерьер: приемы и предметы, которых нужно избегать

Интерьер квартиры или дома может быть дорогим и стильным. Но даже одна неудачная деталь может его испортить.

Поэтому каждый нюанс следует тщательно продумать. Каких предметов лучше избегать дома – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Маленькая часть того, чего лучше избегать при создании интерьера. Удивительно, ведь буквально одна вещь может испортить всю картину,

– отметила Петайкина.

Чего нужно избегать в интерьере

Душевая кабина

Многие до сих пор устанавливают белые пластиковые боксы. Они удешевляют интерьер. Если вы решили устанавливать кабину, рассмотрите модели, которые "растворяются" в воздухе.

Текстиль

В красивом доме красивым должно быть все. Это касается, в том числе постельного белья, скатертей, штор и пр. Избавьтесь от старого текстиля со странными принтами. Выбирайте лаконичные и однотонные наборы.

Безликость

Минимализм – в тренде, но важно не перестараться. Ведь так можно получить безликое и скучное пространство. Играйте с фактурами и оттенками, подбирайте интересный декор.

Всего одна деталь может испортить интерьер / Фото Pixabay

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Копии

Все чаще в интерьере можно встретить разнообразные постеры и копии известных картин. По словам дизайнера интерьера, лучше выбирать произведения малоизвестных художников, чем использовать копии.

Цвета

Цвет играет особую роль в интерьере – от него зависит восприятие пространства. Важно компоновать правильные тона и оттенки. Слишком яркие, пестрые и неоновые цвета будут портить пространство.