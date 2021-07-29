Для этого предприниматель демонтирует дом 1830 года. Новый объект обойдется ему в 500 миллионов фунтов стерлингов (698 миллионов долларов).

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Что не так со строительством

Бизнесмен из Китая Чунг Чунг-киу купил в Лондоне дом 1830 года. Он расположен в жилом квартале люкс-класса Найтсбридж. Недвижимость обошлась предпринимателю 205 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов или 7,7 миллиарда гривен).

Объект с 45 спальнями ранее принадлежал наследному принцу Саудовской Аравии (он скончался в 2011 году).

Новый владелец решил на его месте построить роскошный дворец площадью 5 760 квадратных метров. Однако с начала 2021 года местные власти запретили строить в Лондоне дома площадью свыше 200 "квадратов". Покупатель, согласовывая с городом проект, заявил, что это будет ремонт в ветхом доме для возвращения ему надлежащего вида.

В центре Лондона появится новое здание / Фото Pixabay

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Что сказали власти

В Вестминстерском совете заявили, что в новых правилах есть исключение, под которое подпадает проект дворца.

Исключением является перепланировка существующих зданий. Строительство подходящей недвижимости для людей является приоритетом для муниципалитета,

– отметили власти.

Ожидается, что в новом особняке будет 13 квартир. По мнению риелторов, строительство будет стоить около 698 миллионов долларов (18,8 миллиарда гривен).

Новое здание оценивают в 698 миллионов долларов / Фото Pixabay