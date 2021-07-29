Тому кожен нюанс слід ретельно продумати. Яких предметів краще уникати вдома – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Маленька частина того, чого краще уникати при створенні інтер'єру. Дивно, адже буквально одна річ може зіпсувати всю картину,

– зазначила Петайкіна.

Чого потрібно уникати в інтер'єрі

Душова кабіна

Багато хто дотепер встановлює білі пластикові бокси. Вони здешевлюють інтер'єр. Якщо ви вирішили встановлювати кабіну, розгляньте моделі, які "розчиняються" у повітрі.

Текстиль

У гарному будинку красивим має бути все. Це стосується, у тому числі постільної білизни, скатертин, штор та ін. Позбавтеся від старого текстилю з дивними принтами. Вибирайте лаконічні й однотонні набори.

Безликість

Мінімалізм – у тренді, але важливо не перестаратися. Адже так можна отримати безликий і нудний простір. Грайте з фактурами та відтінками, підбирайте цікавий декор.

Лише одна деталь може зіпсувати інтер'єр / Фото Pixabay

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Копії

Все частіше в інтер'єрі можна зустріти різноманітні постери та копії відомих картин. За словами дизайнерки інтер'єру, краще вибирати твори маловідомих художників, ніж використовувати копії.

Кольори

Колір відіграє особливу роль в інтер'єрі – від нього залежить сприйняття простору. Важливо компонувати правильні тони та відтінки. Занадто яскраві, строкаті й неонові кольори будуть псувати простір.