Для того чтобы место под лестницей не пропадало, не требуется никаких особых дизайнерских решений. Просто подумайте, для чего именно оно должно быть предназначено, а воплощение идеи можно найти в Интернете, ведь вряд ли вы будете первопроходцем в этом деле.

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Практичное хранилище

Едва ли не лучшая опция для тех, у кого в доме не хватает места для хранения вещей. Обустроить это пространство можно под любые нужды: одежду, ящики для бытовой техники, полки для габаритных вещей и прочее.

Удобное место для хранения / Фото Pexels

Это место можно обыграть с интерьером и разместить в нем телевизор, картины или другой декор. Ограничения здесь могут накладывать только ваша фантазия.

Книжные полки

Идеальный выбор для книгоманов, чья библиотека растет как на дрожжах. Под лестницей можно разместить сотни книг, а эстетика такого решения будет вызывать особый восторг.

Книжная магия / Фото Interior Design Ideas

Сделать красивые полки можно даже самостоятельно, если же боитесь совершить ошибки – такое решение обычно не стоит много денег, поэтому смело можно обращаться к профессионалам.

Место для игр детей

Дети нуждаются не только в особом внимании, но и месте для своих развлечений. Если вы боитесь оставлять их наедине в комнате, то место под лестницей может стать отличным пространством, где вы всегда сможете за ними присмотреть.

Кроме того, снизу лестницу можно разрисовать интересными рисунками, чтобы дети могли лежать и рассматривать картинки.