Для того, аби місце під сходами не пропадало, не потрібно жодних особливих дизайнерських рішень. Просто подумайте, для чого саме він має бути призначений, а втілення ідеї можна знайти в Інтернеті, адже навряд чи ви будете першопрохідцем у цій справі.

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Практичний сховок

Чи не найкраща опція для тих, у кого в домі бракує місця для зберігання речей. Облаштувати цей простір можна під будь-які потреби: одяг, шухляди для побутової техніки, полиці для габаритних речей тощо.

Зручне місце для зберігання / Фото Pexels

Також це місце можна обіграти з інтер'єром та розмістити в ньому телевізор, картини чи інший декор. Обмеження тут може накладати лише ваша фантазія.

Книжкові полиці

Ідеальний вибір для книгоманів, чия бібліотека зростає, як на дріжджах. Під сходами можна розмістити сотні книг, а естетика такого рішення викликатиме особливий захват.

Книжкова магія / Фото Interior Design Ideas

Зробити красиві полиці можна навіть самотужки, якщо ж боїтеся наробити помилок – таке рішення зазвичай не коштує багато грошей, тому сміливо можна звертатися до професіоналів.

Місце для ігор дітей

Діти потребують не лише особливої уваги, а й місця для своїх розваг. Якщо ви боїтеся залишати їх наодинці в кімнаті, то місце під сходами може стати чудовим простором, де ви завжди зможете за ними пригледіти.

Окрім того, знизу сходи можна розмалювати цікавими малюнками, аби діти могли лежати та розглядати картинки.