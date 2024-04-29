"Теория красной нити" – ключевая концепция, которая подходит для дизайна всех помещений. Другими словами, это просто идея, которая помогает облегчить процесс обустройства комнат, чтобы хозяева могли самостоятельно создать сплоченный по цветам и материалам интерьер.

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Что такое "теория красной нити"

Этот принцип дизайна на самом деле не имеет ничего общего с красным цветом. Идея заключается в том, чтобы выбрать один или несколько элементов дизайна и повторить их в каждой комнате вашего дома. У многих такая концепция ассоциировалась с хлопковой нитью, что переплетается, от чего она и получила свое название.

"Теория красной нити" популярна в скандинавских странах – именно там больше всего ценят идею целостности дизайна. Например, в каждой комнате могут быть разные цвета, но повторяющийся узор и одинаковая форма мебели. Во всех помещениях можно поставить растения или повесить картины – и это тоже визуально объединит пространство. То есть сначала надо найти свою "красную нить", а потом использовать ее в каждой комнате.

Оливковый визуально объединяет комнаты / Фото LAYERED Interiors, Laura Stephens, Studio Atkinson

"Теория красной нити – это концепция, которая используется в дизайне интерьера для создания единства и гармонии во всем пространстве", – объясняет дизайнер из Техаса Мередит Овен.

Пример применения одного цвета: голубые стены в спальне, синие настенные лампы в гостиной, темно-синие тумбы на кухне, ярко-голубой акцентный потолок в коридоре.