Новоселье – особый праздник, который хочется отметить в кругу близких и друзей. Конечно же, немаловажным вопросом является уместный подарок.

Что можно подарить на новоселье, чтобы угодить владельцам нового жилья, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Hoвoceльe – этo прекрасное coбытиe. Хoзяeвa квapтиpы или дoмa xoтят paздeлить cвoй пpaздник c дpyзьями и близкими, и c yдoвoльcтвиeм пpиглaшaют иx нa тopжecтвo,

– отметила Морозова.

8 идей подарка на новоселье

1. Набор посуды или столовые приборы

Ножи, ложки, вилки и чашки – то, без чего не обойтись на кухне. Хороший набор станет приятным подарком на новоселье.

2. Мебель

Приобретая предметы мебели, обязательно уточните у новоселов, что именно им нужно. Так вы сможете "попасть в яблочко".

3. Банные принадлежности

По словам дизайнера интерьера, можно подобрать различные варианты наборов для ванной комнаты: гели для душа, щетки, махровый халат или полотенца для всех членов семьи.

4. Живые растения

Красивый комнатный цветок также станет прекрасным подарком. Рекомендуется подбирать неприхотливое растение. К примеру, это может быть орхидея фаленопсис.

Красивая орхидея украсит любое жилье / Фото all-dekor

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5. Осветительные приборы

Стильный торшер или настольная лампа станут украшением интерьера.

6. Техника для кухни

Если вы знаете, что у хозяев нет блендера или мультиварки – смело дарите.

7. Картина

Покупая подобный презент, обязательно уточните, какой дизайн в помещениях и цвет стен. Выбирайте картину, которая впишется в интерьер.

8. Текстиль

Различные пледы, покрывала, подушки, постельные принадлежности – вариантов для подарка очень много. Главное, чтобы он не оказался ненужным для семьи.

Если не знаете, что подарить, то выберите такой подарок, который подойдет каждому. Например, большую красивую вазу или симпатичную банку с чаем,

– резюмировала Виктория Морозова.