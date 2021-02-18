Дизайн интерьера определяет не только стиль помещения, но и комфорт во время проживания.

Что нужно сделать, чтобы интерьер радовал и вдохновлял, рассказала дизайнер интерьера Ксения Коваль.

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Хочешь изменить свою жизнь – начни с себя. Все слышали, все знают, но не все в курсе, что когда процесс запущен ты чувствуешь, что перемен требует окружающее пространство. И это правильно. Такая синергия помогает двигаться в нужную сторону. Как ей помочь, что можно сделать?

– отметила Коваль.

3 действия, которые ведут к изменениям

1. В первую очередь, по словам дизайнера интерьера, необходимо избавиться от старых вещей и ненужного хлама в квартире или доме, навести порядок. Это позволит чувствовать себя спокойнее и умиротвореннее, собраться и найти в себе энергию.

2. Убрать раздражители.

Есть ли у вас дома что-то, что вы особенно ненавидите, но терпите многие годы? Например, старые шторы, неудобный диван или неудачно выбранные обои в прихожей. Наберитесь решимости, избавьтесь от этого! Чувствуете, как сразу дышать стало легче?

– добавила Ксения Коваль.

Избавьтесь от всего лишнего в интерьере / Фото pinterest

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3. Цветотерапия

По словам дизайнера интерьера, в квартире нужно правильно подобрать палитру для разных зон – это позволит настроиться на нужный лад. Она уточнила, что спальня – место отдыха и расслабления, поэтому в ней будут уместные успокаивающие оттенки синего и зеленого цветов. В гостиную отлично подойдут базовые серый или бежевый. В то же время на кухне следует избегать красного, оранжевого и желтого – эти цвета не только заставляют торопиться, но и пробуждают аппетит.