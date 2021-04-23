Какие еще особенности, преимущества и нюансы имеют клубные дома, и кто чаще всего в них проживает, рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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На кого рассчитан клубный дом

В клубном доме в основном живут люди одного социального статуса и примерно с одинаковым уровнем доходов. Они имеют схожие взгляды, привычки и даже распорядок дня. В основном это: спортсмены, бизнес-партнеры и другие люди, объединенные общими интересами и увлечениями.

Как оформляются квартиры

Процесс покупки жилья в клубной новостройке несколько отличается от привычных сделок. Чаще всего – это договоры:

купли-продажи имущественных прав;

инвестиционный;

на право собственности на часть дома, а не саму квартиру.

Особенность последнего – в том, что заключается он в основном для частных домов.

Такая коллизия возможна из-за того, что иногда клубный малоквартирный дом возводится в местности, где разрешено исключительно частное строительство. И оформляется соответствующим образом. А жители в процессе покупки получают права собственности на определенный метраж – саму квартиру и места общего пользования. Есть интересные юридические нюансы, которые также не дают возможности выставить помещения в свободную продажу, что обеспечивает статусность дома,

– пояснили в РИЕЛ.

ЖД Topolis от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

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Особенности клубного дома

Подобные здания, как уже отмечалось выше, являются элитными, а их проекты индивидуальными. В частности, клубные дома не бывают многоэтажными, но имеют необычный внешний вид, уникальную планировку квартир (некоторые из них могут занимать весь этаж или даже два), высокие потолки (до 5 метров). Для их внутренней отделки используют уникальные материалы и решения.

Иногда клубное жилье делают в отреставрированных исторических зданиях. Там могут быть старинные барельефы, арочные проходы, а толщина стен может измеряться несколькими метрами.

Месторасположение и инфраструктура

Клубное жилье всегда находится в хорошем месте и вблизи важнейших объектов инфраструктуры: школ, детских садов, супермаркетов, транспортных развязок и мест отдыха. В то же время его жителям не мешают звуки и активность городской жизни, ведь для недвижимости этого класса выбирают живописные парковые зоны и центральные районы.

Также акцентируем на отсутствии коммерческих площадей, по крайней мере "чужих" предпринимателей. На первых этажах не располагаются магазины, кафе или салоны красоты. Это, кстати, еще одно отличие от высотных новостроек, где весь первый, а иногда и второй этажи отведены под коммерческую деятельность, чтобы обеспечить потребности жителей. Тогда как в клубных все подобные заведения размещены буквально через дорогу, а в приоритете – создание закрытого VIP-мира без посторонних, который живет в собственном ритме,

– уточнили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

ЖК Monaco от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Основные преимущества

Высокий уровень комфорта является одним из важнейших моментов проживания в клубном доме. Он предусматривает закрытую территорию, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, подземный паркинг, собственную котельную для отопления, компанию, которая обслуживает дом и прилегающую территорию. Кроме того, рядом есть свой спортивный зал, бассейн и бильярдная, терраса или лаунж-зона на крыше, разнообразные зоны отдыха, заведения общественного питания.

От управляющей компании зависит вообще все, что происходит в доме и вокруг него. Такая фирма – обязательный атрибут. Помимо обеспечения комфорта жителей, ее сотрудники отвечают и за уборку, и за то, кто заходит на территорию. Клубные дома – это город в городе, закрытый и самодостаточный. А построены в самом центре событий, чтобы и развлечения рядом, и к работе можно было быстро добраться,

– рассказали в РИЕЛ.

Как говорилось выше, клубные дома – малоэтажные. Чаще всего это – 2-3 этажа, 1 или 2 секции и небольшое количество квартир. Все жители знают своих соседей – это главное отличие от высотных ЖК, где проживают сотни людей.

ЖК "Велика Британія" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Квартира в клубном доме: где купить

Жилой комплекс "Велика Британія" в историческом центре Львова – это клубный дом от Корпорации Недвижимости РИЕЛ, построенный в английском стиле. Это недвижимость, которая сочетает в себе британскую элегантность, добротность сооружения и респектабельность района. Роскошные двухуровневые квартиры с панорамными окнами и индивидуальной системой отопления станут отличным вариантом для ценителей комфортной и безопасной жизни. Кроме того, в квартале запланирован торговый центр, спортивный комплекс, паркинг и учебные заведения для детей. Чтобы узнать подробнее – обращайтесь к специалистам РИЕЛ.