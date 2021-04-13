Как получить кредит на квартиру в Украине: нюансы, которые нужно учесть
Десятки тысяч семей в Украине мечтают иметь свое жилье. Многих из них интересует возможность молодежного кредитования.
Источник:24 канал
Соответствующая программа была запущена в Украине в 2014 году, однако в этом году ее финансирование ограничили, из-за чего получить молодежный кредит на жилье оказалось практически невозможно. Как получить госпомощь на покупку квартиры и какие альтернативы существуют – рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
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Условия кредитования
Программа молодежного кредитования(далее – Программа) рассчитана на молодых семей до 35 лет. Для получения кредита, семья должна стоять в квартирной очереди, затем обратиться в Фонд содействия молодежному жилищному строительству (далее – Фонд). Фонд управляет Программой, формирует списки участников и занимается поиском подрядчиков, у которых можно приобрести жилье.
- Срок кредитования – до 30 лет.
- Сумма кредитования – до 50% стоимости жилья.
- Процентная ставка – от 7% годовых для семей без детей и освобождение от уплаты процентов для семей с одним ребенком и более.
- Первоначальный взнос – не менее 6% от стоимости жилья.
- Первый взнос платит семья.
Какие требования к заемщикам
Как уже отмечалось, молодежный кредит на жилье предоставляется семьям в возрасте до 35 лет, которые стоят в квартирной очереди в городском совете.
Кредит предоставляется:
- семьям, в которых мужу и жене до 35 лет включительно;
- неполным семьям, в которых мать или отец в возрасте до 35 лет включительно воспитывают несовершеннолетних детей (ребенка).
Молодежное кредитование рассчитано на семей, где супругам до 35 лет / Фото riel
Молодежное кредитование могут получить:
- молодые ученые;
- многодетные семьи;
- участники АТО/ООС;
- мастера спорта;
- семьи, где есть дети с инвалидностью;
- одинокие матери.
Ежемесячно Фонд, который непосредственно занимается этим вопросом и готовит списки на получение кредита, следит, как погашается государственный кредит, и передает информацию в департамент финансовой политики. Городской совет предоставляет только кредит на получение жилья и контролирует возврат этих средств, тогда как Фонд определяет застройщика, у которого будут покупать жилье, и сам решает, кто и какое жилье получит, то есть индивидуально работает с каждым лицом, получившим кредит,
– пояснили в РИЕЛ.
В 2021 году Программа молодежного кредитования на жилье не действует / Фото riel
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Какие нюансы нужно знать
- Между заемщиком, банком и Фондом заключается меморандум о пересчете денег. Он гарантирует возврат средств из городского бюджета заемщику в течение 10 лет.
- По решению городского совета финансовое управление перечисляет средства главному распорядителю.
- Программа утверждается ежегодно.
- Максимальный размер кредита на приобретение жилья, на которое может быть предоставлена частичная компенсация, определяется путем умножения нормативной площади на расчетную стоимость.
- Нормативная площадь определяется исходя из нормы 21 квадратный метр общей площади жилья на одного члена семьи и дополнительно 20 квадратных метров на семью.
- Заемщики могут получить частичную компенсацию только по одному кредитному соглашению.
- Если в составе семьи заемщика происходят изменения, размер частичной компенсации может быть пересмотрен.
К сожалению, на 2021 государственное финансирование для Программы не предусмотрено, поэтому молодым семьям и всем заинтересованным в покупке жилья стоит подумать о других возможных вариантах,
– уточнили в РИЕЛ.
В Украине существуют другие варианты приобретения жилья, кроме молодежного кредита / Фото riel
Какие есть альтернативы
Из-за проблем, которые возникли с молодежным кредитованием, всем желающим следует рассматривать другие варианты приобретения квартиры.
Корпорация Недвижимости РИЕЛ предоставляет возможность выгодно приобрести квартиру в современных и комфортных жилых комплексах в Киеве и Львове:
- в рассрочку – стоимость жилья выплачивается ежемесячно или поквартально до завершения строительства дома;
- в кредит – предоставляется в партнерстве с ПРАВЭКС БАНКОМ без залога на покупку жилья сроком от 25 до 60 месяцев. Минимальный взнос – от 0%, базовая ставка – от 16,99% годовых.
В каждом отдельном случае покупатель может рассчитывать на индивидуальный подход к формированию условий выплаты или кредитования на жилье,
– подчеркнули в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
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