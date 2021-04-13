Десятки тысяч семей в Украине мечтают иметь свое жилье. Многих из них интересует возможность молодежного кредитования.

Соответствующая программа была запущена в Украине в 2014 году, однако в этом году ее финансирование ограничили, из-за чего получить молодежный кредит на жилье оказалось практически невозможно. Как получить госпомощь на покупку квартиры и какие альтернативы существуют – рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Условия кредитования

Программа молодежного кредитования (далее – Программа) рассчитана на молодых семей до 35 лет. Для получения кредита, семья должна стоять в квартирной очереди, затем обратиться в Фонд содействия молодежному жилищному строительству (далее – Фонд). Фонд управляет Программой, формирует списки участников и занимается поиском подрядчиков, у которых можно приобрести жилье.

Срок кредитования – до 30 лет.

Сумма кредитования – до 50% стоимости жилья.

Процентная ставка – от 7% годовых для семей без детей и освобождение от уплаты процентов для семей с одним ребенком и более.

Первоначальный взнос – не менее 6% от стоимости жилья.

Первый взнос платит семья.

Какие требования к заемщикам

Как уже отмечалось, молодежный кредит на жилье предоставляется семьям в возрасте до 35 лет, которые стоят в квартирной очереди в городском совете.

Кредит предоставляется:

семьям, в которых мужу и жене до 35 лет включительно;

неполным семьям, в которых мать или отец в возрасте до 35 лет включительно воспитывают несовершеннолетних детей (ребенка).

Молодежное кредитование рассчитано на семей, где супругам до 35 лет / Фото riel

Молодежное кредитование могут получить:

молодые ученые;

многодетные семьи;

участники АТО/ООС;

мастера спорта;

семьи, где есть дети с инвалидностью;

одинокие матери.

Ежемесячно Фонд, который непосредственно занимается этим вопросом и готовит списки на получение кредита, следит, как погашается государственный кредит, и передает информацию в департамент финансовой политики. Городской совет предоставляет только кредит на получение жилья и контролирует возврат этих средств, тогда как Фонд определяет застройщика, у которого будут покупать жилье, и сам решает, кто и какое жилье получит, то есть индивидуально работает с каждым лицом, получившим кредит,

– пояснили в РИЕЛ.

В 2021 году Программа молодежного кредитования на жилье не действует / Фото riel

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Какие нюансы нужно знать

Между заемщиком, банком и Фондом заключается меморандум о пересчете денег. Он гарантирует возврат средств из городского бюджета заемщику в течение 10 лет.

По решению городского совета финансовое управление перечисляет средства главному распорядителю.

Программа утверждается ежегодно.

Максимальный размер кредита на приобретение жилья, на которое может быть предоставлена частичная компенсация, определяется путем умножения нормативной площади на расчетную стоимость.

Нормативная площадь определяется исходя из нормы 21 квадратный метр общей площади жилья на одного члена семьи и дополнительно 20 квадратных метров на семью.

Заемщики могут получить частичную компенсацию только по одному кредитному соглашению.

Если в составе семьи заемщика происходят изменения, размер частичной компенсации может быть пересмотрен.

К сожалению, на 2021 государственное финансирование для Программы не предусмотрено, поэтому молодым семьям и всем заинтересованным в покупке жилья стоит подумать о других возможных вариантах,

– уточнили в РИЕЛ.

В Украине существуют другие варианты приобретения жилья, кроме молодежного кредита / Фото riel

Какие есть альтернативы

Из-за проблем, которые возникли с молодежным кредитованием, всем желающим следует рассматривать другие варианты приобретения квартиры.

Корпорация Недвижимости РИЕЛ предоставляет возможность выгодно приобрести квартиру в современных и комфортных жилых комплексах в Киеве и Львове:

в рассрочку – стоимость жилья выплачивается ежемесячно или поквартально до завершения строительства дома;

– стоимость жилья выплачивается ежемесячно или поквартально до завершения строительства дома; в кредит – предоставляется в партнерстве с ПРАВЭКС БАНКОМ без залога на покупку жилья сроком от 25 до 60 месяцев. Минимальный взнос – от 0%, базовая ставка – от 16,99% годовых.

В каждом отдельном случае покупатель может рассчитывать на индивидуальный подход к формированию условий выплаты или кредитования на жилье,

– подчеркнули в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.