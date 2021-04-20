Каждый автомобилист знает, как важно оставить машину на ночь в надежном месте и не переживать, что ее могут похитить. Во дворе оставлять авто не очень удобно, да и место есть не всегда.

Поэтому паркинг является отличным вариантом, который стоит рассмотреть, покупая квартиру в новостройке. Об особенностях и преимуществах такого решения рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Паркинг: что это такое

Паркингом называют места для временного хранения автомобилей. В основном они имеют несколько уровней и бывают надземными, подземными и комбинированными.

Они помогают избежать вырубки деревьев и ликвидации полезных объектов инфраструктуры для создания многочисленных автостоянок. Паркинги проектируются на этапе строительства новостроек. Количество автомобильных мест рассчитывается в зависимости от количества квартир в жилом комплексе. Размер парковочного места, предусмотренный действующими строительными нормами, подходит не для всех автомобилей. Многие популярные марки машин имеют значительные габариты, а значит, им необходимо больше места для удобной парковки,

– пояснили в РИЕЛ.

Альтернатива паркингу

К недостаткам паркинга можно отнести высокую стоимость места, ведь его обустройство и содержание требуют значительных капиталовложений. Альтернативой парковочного места в новостройке является охраняемая стоянка или гараж.

Следует учитывать, что на стоянке автомобиль будет подвергаться воздействию погодных условий. Кроме того, к месту парковки нужно будет идти пешком при любой погоде и в разное время суток. За несколько лет аренда парковочного места выльется в солидную сумму.

Гараж сложно найти рядом с местом проживания. И это также является существенным минусом, ведь оставлять машину далеко от дома – неудобно. Кроме того, гараж также требует серьезных капиталовложений и обслуживания.

Паркинг – наиболее удобный вариант в мегаполисах / Фото riel

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Какие преимущества имеет паркинг

Несомненно, паркинг имеет несколько значительных плюсов. В частности:

удобную высоту потолков и ширину проездов;

отдельные въезды и выезды;

охрану 24/7;

наличие систем гидроизоляции, вентиляции, контроля загазованности, пожаротушения, дымоудаления, связи и освещения;

независимость от погодных условий.

Благодаря отличному обзору, качественному освещению, широким проездам и отдельным входам и выходам пользоваться паркингом невероятно удобно. Владельцы машиномест легко выезжают, не беспокоясь, что кто-то из соседей перекроет путь. Поскольку здесь предусмотрены все меры безопасности, хозяин может быть уверен, что его авто будет стоять на своем месте, даже если он поедет из города на полгода,

– добавили в РІЕЛ.

Подземный паркинг позволяет содержать автомобиль в отличных условиях и рядом с домом, не переживая о погоде или безопасности.

Гараж и стоянка уступают паркингу / Фото riel

Паркинг как инвестиция

Парковочное место может стать хорошим пассивным доходом. Вы можете купить место для себя, а через несколько лет продать его по более высокой цене. Также паркоместо можно сдавать в аренду – этот вариант пользуется спросом в крупных городах. Если говорить о Киеве, плата за пользование машиноместом составляет 2500-4500 гривен в месяц. Даже при условии минимального дохода в 2500 гривен ежемесячно, годовой доход составит 30 000 гривен. Кроме того, паркоместо можно продать в любой момент.