Роскошный интерьер – каждый из нас не один раз задумывался над тем, что же это такое и как выглядит.

В последние годы роскошь в квартире и домах получила другое значение, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дворжанская в своем Instagram.

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Еще лет 10 назад слово "роскош" означало успешное финансовое состояние. Сегодня роскошь – это свобода, – пояснила Дворжанская.

Что такое роскошь в интерьере

Проживание каждого дня в комфорте и с удовольствием.

Интересный декор, предметы искусства, необычные светильники, "привезенные собственными силами откуда-то издалека".

предметы искусства, необычные светильники, "привезенные собственными силами откуда-то издалека". Натуральные материалы – мрамор, паркетная доска. По словам Дворжанской, даже "самая дешевая паркетная доска лучше нарисованного дерева в ламинате".

А рисунок мрамора можно встретить везде, но только натуральный камень дает особую энергию и имеет свой уникальный рисунок… ️Свобода – это красивая посуда каждый день, а не только по праздникам, – добавила дизайнер интерьера.

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Живые цветы, дорогой интерьерный парфюм, красивый и уместный декор.

Роскошный интерьер удобен и продуман до мелочей. Это когда дизайнер вынашивает свой проект, как детище, уделяя внимание каждому уголку. Такой интерьер стоит дорого и ценность его в том, что он лишен избитых приемов и создан только для тебя, – резюмировала Виктория Дворжанская.