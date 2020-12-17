Новая кухня: дизайнер интерьера назвала модные приемы
Кухня всегда имела важное значение для хозяев дома, ведь там мы проводим достаточно много времени.
Какие приемы актуальны в интерьере кухни, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.
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Что будет модно в 2021
- Мраморные поверхности. Чем более четкие прожилки – тем лучше.
- Черный цвет, который давно стал ассоциироваться с роскошью и уютом. Его будут комбинировать с деревом.
- Цветовая палитра. В 2021 году не будет оттеночных правил – выбирайте тот цвет, который вам нравится больше всего.
- Древесина. Деревянные фасады снова будут на пике. Самыми популярными станут светлый орех и мелкозернистый ясень.
Сочетание черного цвета и дерева будет пользоваться спросом / Фото kitchendecorium
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- Отказ от ручек останется в трендах. Современные технологии позволяют отказаться от видимых ручек – это придаст гарнитуру лаконичности.
- Золото. Мойки на кухне все чаще будут золотистого цвета. Раковину может "поддержать" фурнитура такого же оттенка.
Золотые раковины добавят роскоши помещению / Фото pinterest
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