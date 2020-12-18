Розкішний інтер'єр – кожен з нас не один раз замислювався над тим, що ж це таке і як виглядає.

Останніми роками розкіш у квартирі і будинках отримала інше значення, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дворжанська в своєму Instagram.

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Ще років 10 тому слово "розкіш" означало успішне фінансовий стан. Сьогодні розкіш – це свобода, – пояснила Дворжанська.

Що таке розкіш в інтер'єрі

Проживання кожного дня в комфорті та із задоволенням.

Цікавий декор, предмети мистецтва, незвичайні світильники, "привезені власними силами звідкись здалеку".

предмети мистецтва, незвичайні світильники, "привезені власними силами звідкись здалеку". Натуральні матеріали – мармур, паркетна дошка. За словами Дворжанської, навіть "найдешевша паркетна дошка краще намальованого дерева в ламінаті".

А малюнок мармуру можна зустріти всюди, але лише натуральний камінь дає особливу енергію і має свій унікальний малюнок... Свобода – це красивий посуд кожен день, а не тільки на свята, – додала дизайнерка інтер'єру.

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Живі квіти, дорогий інтер'єрний парфум, красивий і доречний декор.

Розкішний інтер'єр зручний і продуманий до дрібниць. Це коли дизайнер виношує свій проєкт, як дітище, приділяючи увагу кожному куточку. Такий інтер'єр коштує дорого і цінність його в тому, що він позбавлений побитих прийомів і створений тільки для тебе, – резюмувала Вікторія Дворжанська.