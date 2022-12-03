Как отмечает эксперт по рынку недвижимости Ирина Луханина, в Киеве сроки задержки строительства составляют от 6 месяцев до 1,5 года. Главной причиной стало отсутствие у девелоперов средств на строительство.
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Работа строителей усложнена и энергетическим терроризмом России, ведь стройплощадки также страдают от отключений света. Поэтому даже если у застройщика есть финансовая подушка безопасности, он не застрахован от срыва производственных процессов.
Что ждет инвесторов
Эксперты отмечают, что сейчас все возможно: от задержек сдачи до полного прекращения деятельности компаний. Однако призывают инвесторов оценить свои перспективы на получение жилья. К примеру, Ирина Луханина советует проанализировать ситуацию с застройщиком и выяснить следующие вопросы:
- восстановлены ли строительные работы;
- или в последнее время были введены в эксплуатацию другие здания застройщика;
- на какой стадии строительства находится здание, в котором куплена квартира;
- сколько еще платежей нужно выплатить и в какой срок;
- готов ли застройщик вернуть деньги;
- или прописаны штрафы за досрочное расторжение договора.
Обнаружив ответы, можно прогнозировать, по какому сценарию будет развиваться ситуация. Варианты могут быть следующие:
- замораживание строительства до окончания боевых действий;
- возврат средств в судебном порядке;
- продажа по переуступке имущественных прав;
- ожидание сдачи дома с озвученной застройщиком задержкой сроков.
Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак добавляет, что сейчас вполне возможно переформатирование рынка недвижимости. Отдельные компании могут терять позиции, другие – наращивать мощности.
Вероятно, еще до окончания войны несколько громких имен в строительном секторе могут потерять лидерство в киевском регионе или даже уйти с рынка в забвение, –
считает она.
Юрист Иван Топор не исключает банкротства застройщиков, планировавших завершить строительство и распродать недвижимость в кратчайшие сроки, поэтому решили строить в кредит. Также рискуют те, кто имеет большие затраты на содержание строительной площадки и аренду земли.