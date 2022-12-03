Существует множество катастрофических сценариев: что ждет инвесторов в жилую недвижимость во время войны

Инвесторам, вложившим средства в недвижимость на первичном рынке перед полномасштабным вторжением России, сегодня грозит задержка строительства. К тому же, некоторые компании могут заявить о банкротстве.

Как отмечает эксперт по рынку недвижимости Ирина Луханина, в Киеве сроки задержки строительства составляют от 6 месяцев до 1,5 года. Главной причиной стало отсутствие у девелоперов средств на строительство.

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Работа строителей усложнена и энергетическим терроризмом России, ведь стройплощадки также страдают от отключений света. Поэтому даже если у застройщика есть финансовая подушка безопасности, он не застрахован от срыва производственных процессов.

Что ждет инвесторов

Эксперты отмечают, что сейчас все возможно: от задержек сдачи до полного прекращения деятельности компаний. Однако призывают инвесторов оценить свои перспективы на получение жилья. К примеру, Ирина Луханина советует проанализировать ситуацию с застройщиком и выяснить следующие вопросы:

восстановлены ли строительные работы;

или в последнее время были введены в эксплуатацию другие здания застройщика;

на какой стадии строительства находится здание, в котором куплена квартира;

сколько еще платежей нужно выплатить и в какой срок;

готов ли застройщик вернуть деньги;

или прописаны штрафы за досрочное расторжение договора.

Обнаружив ответы, можно прогнозировать, по какому сценарию будет развиваться ситуация. Варианты могут быть следующие:

замораживание строительства до окончания боевых действий;

возврат средств в судебном порядке;

продажа по переуступке имущественных прав;

ожидание сдачи дома с озвученной застройщиком задержкой сроков.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак добавляет, что сейчас вполне возможно переформатирование рынка недвижимости. Отдельные компании могут терять позиции, другие – наращивать мощности.

Вероятно, еще до окончания войны несколько громких имен в строительном секторе могут потерять лидерство в киевском регионе или даже уйти с рынка в забвение, –

считает она.

Юрист Иван Топор не исключает банкротства застройщиков, планировавших завершить строительство и распродать недвижимость в кратчайшие сроки, поэтому решили строить в кредит. Также рискуют те, кто имеет большие затраты на содержание строительной площадки и аренду земли.