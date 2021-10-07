Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. Подробнее о том, что ждет рынок недвижимости к концу 2021 – далее.

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Уже сейчас стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 15 – 20%, что, в частности, является следствием ростом себестоимости строительства и большого количества приобретений недвижимости инвесторами. Вероятно, что цена останется на этом же уровне до конца года.

Что может повлиять на рост цен:

рост себестоимости строительства, в частности строительных материалов и строительно-монтажных работ;

рост имеющегося платежеспособного спроса;

развитие ипотеки и финансовых инструментов;

реформы градостроительства.

Например, по данным Львовского отделения АСНУ, за сентябрь количество сделок в некоторых застройщиков Львова снизилась на 12 – 20%. Похожие тенденции наблюдаются в других крупных областных центрах: в Киеве, Одессе и Харькове уменьшения покупателей составляет около 10%, в Днепре – 7 – 10%.

Президент АСНУ Юрий Пита рассказал, что снижение активности покупателей на первичном рынке пока не повлекло каких-то существенных ценовых изменений. Однако, застройщики получили достаточно красноречивый сигнал о том, что пока спрос почти полностью реализовано

К концу года средние цены на новостройки могут вырасти на 2 – 3%. Увеличение цен в пределах 3 – 5% ожидается лишь в 20 – 30% возводимых. Вместе с тем застройщики прекрасно понимают, что "оторванность" цен от реального спроса повлияет на дальнейшее уменьшение количества сделок, – прокомментировал ситуацию Пита.

Некоторые факторы могут изменить ситуацию на первичном рынке жилья

В последние месяцы 2021 как на первичном, так и на вторичном рынках прослеживаться похожи ценовые тенденции. Однако для первичного рынка крайне важным является завершение реформы градостроительной деятельности. Пока рано утверждать, что в этом вопросе произошли значительные сдвиги.

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Прежде всего эксперты напоминают, что в октябре и ноябре ожидается голосование Совета по ряду законопроектов, которые будут влиять на конъюнктуру первичного рынка жилья.

Принятие необходимых документов для реформирования строительной отрасли (законопроектов № 5655, 5656 и 5877) могут существенно упростить деятельность застройщиков и одновременно повысить доверие потенциальных инвесторов. Не исключено, что с принятием этих законопроектов уже к концу года на рынке увеличится количество новых объектов, в которых начнутся продажи квартир. Рост предложения на фоне ограниченного спроса станет весомым фактором стабильности цен, – подчеркнул глава АСНУ.

Что касается законопроекта 5877, одним из главных вопросов для его эффективности является налогообложение приобретенной квартиры, которая будет построена в будущем.

По логике, приобретение квартиры в строящемся доме, должно облагаться сразу по ставке 20% НДС, что приведет к налоговой нагрузки для застройщиков, и 18% налога на доходы физических лиц с третьего и последующей продажи, что приведет к существенным расходам для инвесторов, которые приобретут объекты с целью перепродажи, – считает Питта.

Чтобы снизить расходы, покупатели могут частично переориентироваться на вторичный рынок.