В европейском отчете RE/MAX Europe говорится, что покупатели ищут более просторные помещения с большим количеством зеленых насаждений. А некоторые готовы переехать в сельскую местность. Эксперты прогнозируют, что эта тенденция сохранится и дальше.

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Всего в отчете анализировали 3 группы населения, которые покупали жилье в 2021 году:

те, кто покупал жилье впервые;

те, кто уже имеет недвижимость в собственности, но продолжают искать более дорогие варианты;

те, кто ищет выгоднее города или в другом регионе.

Как COVID-19 повлиял на рынок недвижимости

Как COVID-19 повлиял на рынок недвижимости / Фото Pexels

Выросла готовность продать / купить жилье

Согласно опросу RE/MAX Europe, еще в 2020 году 30% европейцев рассматривали возможность переезда. В 2021 году доля тех, кто решил приобрести или продать жилье, выросла до 40%. Эта тенденция наиболее выражена в Испании, Португалии и Турции.

Все больше горожан желают переехать из города

В марте 2020 года 37% европейцев рассматривали возможность переезда в сельские районы. Эта тенденция наиболее заметна в Австрии, Италии и Финляндии.

Дистанционные осмотры помещений

Чтобы сократить количество очных контактов, все больше компаний используют электронные подписи и виртуальные туры. Это особенно важно в условиях новой реальности, когда мы продолжаем сталкиваться с новыми штаммами COVID-19.

Основные векторы развития рынка

Квартиры небольшой площади пользуются наибольшим спросом / Фото Pexels

Самым большим спросом в Европе пользуются квартиры небольшой площади, рассчитанные на семью. В то же время в Греции, Чехии, Италии и Словакии наиболее популярна рекреационная недвижимость. Наибольшее количество запросов создается со стороны туристов.

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Элитная недвижимость пользуется спросом в Норвегии и Польше, стабильным этот рынок остается в Румынии и Франции. Ожидается, что тенденция продлится и после 2021 года.

Благоустройство в Европе

Согласно опросу, 5 важнейших факторов для европейцев – это:

близость к зеленым насаждениям, близость к местным магазинам, ценовая доступность, близость к работе, близость к остановке общественного транспорта.

В Бельгии и Германии респонденты также отметили, что важнейшим фактором является приближенность к школам.

Фактически 43% европейцев считают, что отсутствие туризма с начала COVID-19 улучшило благосостояние и общую пригодность для жизни в их районе.

Что касается цен на жилье: