У європейському звіті RE / MAX Europe йдеться, що покупці шукають просторіші приміщення з більшою кількістю зелених насаджень. А деякі – готові переїхати у сільську місцевість. Експерти прогнозують, що ця тенденція збережеться й надалі.

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Загалом у звіті аналізували 3 групи населення, які купували житло у 2021 році:

ті, хто купував житло вперше;

ті, хто вже мають нерухомість у власності, але продовжують шукати дорожчі варіанти;

ті, хто шукає вигідніший за містом або в іншому регіоні.

Як COVID-19 вплинув на ринок нерухомості

Як COVID-19 вплинув на ринок нерухомості / Фото Pexels

Зросла готовність продати / купити житло

Згідно з опитуванням RE/MAX Europe, ще у 2020 році 30% європейців розглядали можливість переїзду. У 2021 році частка тих, хто вирішив придбати або продати житло виросла до 40%. Ця тенденція найбільш виражена в Іспанії, Португалії та Туреччині.

Все більше містян бажають переїхати з міста

У березні 2020 року 37% європейців розглядали можливість переїзду до сільських районів. Ця тенденція найбільш помітна в Австрії, Італії та Фінляндії.

Дистанційні огляди приміщень

Щоб скоротити кількість очних контактів, все більше компаній використовують електронні підписи та віртуальні тури. Це особливо важливо в умовах нової реальності, коли ми продовжуємо стикатися з новими штамами COVID-19.

Основні вектори розвитку ринку

Квартири невеликої площі мають найбільший попит / Фото Pexels

Найбільшим попитом у Європі користуються квартири невеликої площі, розраховані на сім'ю. Водночас у Греції, Чехії, Італії та Словаччині найбільш популярною є рекреаційна нерухомість. Найбільша кількість запитів генерується з боку туристів.

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Елітна нерухомість має попит у Норвегії та Польщі, стабільним цей ринок залишається у Румунії та Франції. Очікується, що тенденція продовжиться і після 2021 року.

Доброустрій у Європі

Згідно з опитуванням, 5 найважливіших факторів для європейців – це:

близькість до зелених насаджень близькість до місцевих магазинів, цінова доступність, близькість до роботи, близькість до зупинки громадського транспорту.

У Бельгії та Німеччині респонденти відмітили також, що найважливішим фактором є наявність поблизу шкіл.

Фактично, 43% європейців вважають, що відсутність туризму з початку COVID-19 покращила добробут та загальну придатність для життя в їхньому районі.

Що стосується цін на житло: