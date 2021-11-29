Как COVID-19 изменил требования европейцев к жилью: отчет 2021 года
Источник:RE/MAX Europe
Новые реалии, вызванные пандемией COVID-19, вынудили европейцев пересмотреть базовые требования к жилью. Во многих регионах наблюдается повышенный спрос на недвижимость и рост цен.
В европейском отчете RE/MAX Europe говорится, что покупатели ищут более просторные помещения с большим количеством зеленых насаждений. А некоторые готовы переехать в сельскую местность. Эксперты прогнозируют, что эта тенденция сохранится и дальше.
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Всего в отчете анализировали 3 группы населения, которые покупали жилье в 2021 году:
- те, кто покупал жилье впервые;
- те, кто уже имеет недвижимость в собственности, но продолжают искать более дорогие варианты;
- те, кто ищет выгоднее города или в другом регионе.
Как COVID-19 повлиял на рынок недвижимости
Выросла готовность продать / купить жилье
Согласно опросу RE/MAX Europe, еще в 2020 году 30% европейцев рассматривали возможность переезда. В 2021 году доля тех, кто решил приобрести или продать жилье, выросла до 40%. Эта тенденция наиболее выражена в Испании, Португалии и Турции.
Все больше горожан желают переехать из города
В марте 2020 года 37% европейцев рассматривали возможность переезда в сельские районы. Эта тенденция наиболее заметна в Австрии, Италии и Финляндии.
Дистанционные осмотры помещений
Чтобы сократить количество очных контактов, все больше компаний используют электронные подписи и виртуальные туры. Это особенно важно в условиях новой реальности, когда мы продолжаем сталкиваться с новыми штаммами COVID-19.
Основные векторы развития рынка
Самым большим спросом в Европе пользуются квартиры небольшой площади, рассчитанные на семью. В то же время в Греции, Чехии, Италии и Словакии наиболее популярна рекреационная недвижимость. Наибольшее количество запросов создается со стороны туристов.
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Элитная недвижимость пользуется спросом в Норвегии и Польше, стабильным этот рынок остается в Румынии и Франции. Ожидается, что тенденция продлится и после 2021 года.
Благоустройство в Европе
Согласно опросу, 5 важнейших факторов для европейцев – это:
- близость к зеленым насаждениям,
- близость к местным магазинам,
- ценовая доступность,
- близость к работе,
- близость к остановке общественного транспорта.
В Бельгии и Германии респонденты также отметили, что важнейшим фактором является приближенность к школам.
Фактически 43% европейцев считают, что отсутствие туризма с начала COVID-19 улучшило благосостояние и общую пригодность для жизни в их районе.
Что касается цен на жилье:
- 3% респондентов полагают, что цены вырастут;
- 32% респондентов считают, что цены не изменятся;
- 15% респондентов считают, что цены снизятся.