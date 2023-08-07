5 цветов краски для прихожей, которые следует использовать в дизайнах 2024 года
Источник:Homes & Gardens
Прихожая часто очень маленькая, поэтому важно выбрать правильный цвет краски. Некоторые тона станут особенно популярны в 2024 году. Они как раз очень уместны в небольших прихожих.
Дизайнеры интерьера рассказали, что такие цвета, как светло-голубой, светло-бежевый, красный, зеленый и светло-серый выходят из моды. Теперь для прихожих выбирают другие цвета. Вот прогноз экспертов на 2024 год.
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