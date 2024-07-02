Какие цвета делают маленькую спальню изысканной и уютной: три палитры от дизайнеров
Источник:Homes & Gardens
Цвет является мощным инструментом, который может изменить вид маленькой спальни. Поскольку эта комната является местом, где мы отдыхаем и восстанавливаем силы, важно подобрать правильные оттенки, которые создадут соответствующее настроение.
Дизайнеры назвали три палитры цветов, которые, по их мнению, будут идеальными для окрашивания стен в спальне. Они не только создают ощущение уюта и комфорта, но и делают интерьер дороже на вид.
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Нейтральные тона
Оформляя маленькую спальню, вы никогда не ошибетесь, если выберете теплые нейтральные оттенки
Кремовые и бежевые цвета прекрасно подходят для маленьких спален. Они создают ощущение роскоши через безмятежность,
– говорит основательница техасской студии Gaia G Interiors.
К слову, интерьер в нейтральных тонах всегда будет в тренде.
Землистые оттенки
Это те же нейтральные тона, но просто темнее, в частности говорится об оттенках коричневого. Дизайнер интерьера из Калифорнии Александра Азат делится, что недавно использовала для маленькой спальни серо-коричневый. Это тон, который помогает создавать уютную, но одновременно роскошную атмосферу.
Нежные пастельные тона
Пастельные оттенки часто называют женскими, в частности персиковый и бледно-розовый. Дизайнеры говорят, что эти тона стоит использовать в маленьких спальнях. Они создают ощущение элегантности и изысканности.