Эти 5 оттенков оживят атмосферу в доме: вот какие цвета больше всего заряжают энергией

Цвета в дизайне интерьера могут оказывать существенное влияние на ваше настроение. В то время как сдержанные нейтральные цвета создают успокаивающее чувство, насыщенные оттенки могут зарядить дом энергией.

"Научные исследования показали, что яркие цвета, как правило, заставляют нас чувствовать себя более энергичными", – объясняет эксперт Джошуа Смит. Вот 5 оттенков красок, которые действительно обладают бодрящим эффектом.

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Красный

Это цвет номер один для экспертов / Фото Stephen Kent Johnson

Белый

Резкий белый оттенок является свежим фоном, излучающим энергию / Фото Future

Желтый

Яркий и оптимистичный цвет / Фото Farrow & Ball

Зеленый

Цвет природы придает определенную силу и энергию / Фото Future

Синий

Яркий оттенок синего заряжает энергией / Фото Future