Эти 5 оттенков оживят атмосферу в доме: вот какие цвета больше всего заряжают энергией
Источник:Homes & Gardens
Цвета в дизайне интерьера могут оказывать существенное влияние на ваше настроение. В то время как сдержанные нейтральные цвета создают успокаивающее чувство, насыщенные оттенки могут зарядить дом энергией.
"Научные исследования показали, что яркие цвета, как правило, заставляют нас чувствовать себя более энергичными", – объясняет эксперт Джошуа Смит. Вот 5 оттенков красок, которые действительно обладают бодрящим эффектом.
Обратите внимание Покупка строящегося жилья через форвардные контракты: как это работает