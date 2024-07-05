От темных драгоценных оттенков до светлых оливковых – почти все тона зеленого универсальны и сочетаются как с холодными, так и с теплыми цветами. В конце концов, выбор оттенка зависит от атмосферы, которую вы планируете создать в той или иной комнате.

Интересно Идеи для уютной гостиной: 5 советов, как обустроить эту комнату лучше всего

Если говорится об изысканном и роскошном пространстве, стоит использовать темно-зеленый. Если нужно создать успокаивающую атмосферу с ощущением комфорта, то это должен быть оливковый или бледно-зеленый. Вот лучшие "пары" для зеленого и варианты их сочетаний.

Бледно-розовый

Розово-зеленая кухня в фермерском доме / Фото Farrow & Ball

Вишнево-красный

Вишневые стулья на фоне зеленой стены / Фото Sarah Vaile Design

Шоколадно-коричневый

Домашний офис с зеленым потолком и темно-коричневым диваном / Фото Alex Yeske Interiors

Другие оттенки зеленого

Комната с оливковой и зеленой стеной / Фото Carrie Moore Interior Design

Бежевый

Гостиная с оливковыми стенами и бежевыми стенами / Фото Jonathan Adler

Латунный

Ванная комната с темно-зелеными стенами и латунными деталями / Фото Willow Designs by Bridget

Жженый апельсин

Гостиная с оливковыми стенами и бледно-оранжевыми акцентами / Фото Bethany Adams Interiors

Темно-зеленый и оливковый – особые оттенки, которые дизайнеры называют "вечными". То есть это тона, что всегда будут в тренде.