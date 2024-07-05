От темных драгоценных оттенков до светлых оливковых – почти все тона зеленого универсальны и сочетаются как с холодными, так и с теплыми цветами. В конце концов, выбор оттенка зависит от атмосферы, которую вы планируете создать в той или иной комнате.

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Если говорится об изысканном и роскошном пространстве, стоит использовать темно-зеленый. Если нужно создать успокаивающую атмосферу с ощущением комфорта, то это должен быть оливковый или бледно-зеленый. Вот лучшие "пары" для зеленого и варианты их сочетаний.

Бледно-розовый

Недвижимость Тренды и вдохновение Бледно-розовая кухня - это недвижимость Тренды и вдохновениеРозово-зеленая кухня в фермерском доме / Фото Farrow & Ball

Вишнево-красный

Недвижимость Тренды и вдохновение Зелёные стены в комнате Тренды и вдохновение Зелёные стены в комнатеВишневые стулья на фоне зеленой стены / Фото Sarah Vaile Design

Шоколадно-коричневый

Недвижимость Тренды и вдохновение Комната с зелеными стенами и коричневым диваномДомашний офис с зеленым потолком и темно-коричневым диваном / Фото Alex Yeske Interiors

Другие оттенки зеленого

Недвижимость Зеленый интерьер Зеленый интерьер Комната с оливковой и зеленой стеной / Фото Carrie Moore Interior Design

Бежевый

Недвижимость Тренды и вдохновение Зеленая гостиная с бежевым цветом в гостинойГостиная с оливковыми стенами и бежевыми стенами / Фото Jonathan Adler

Латунный

Недвижимость Тренды и вдохновение Стильная ванная комната Стильная ванная комнатаВанная комната с темно-зелеными стенами и латунными деталями / Фото Willow Designs by Bridget

Жженый апельсин

Недвижимость Тренды и вдохновение Уютная гостиная Уютная гостинаяГостиная с оливковыми стенами и бледно-оранжевыми акцентами / Фото Bethany Adams Interiors

Темно-зеленый и оливковый – особые оттенки, которые дизайнеры называют "вечными". То есть это тона, что всегда будут в тренде.