Эти три цвета увеличивают размер кухни в несколько раз: эксперты подтвердили

Цвет кухонных шкафов оказывает влияние на размер комнаты. Эксперты рассказали, какие оттенки следует выбирать, чтобы зрительно увеличить пространство.

Хорошо подобранная цветовая гамма творит чудеса для маленьких кухонь. Конечно, вы захотите выбрать те цвета, которые вам нравятся. Но вы также можете использовать "декоративную силу" каждого оттенка и увеличить пространство.

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Белый

Белый, конечно, один из самых универсальных оттенков во всем дизайне. Он мгновенно расширяет пространство, вызывая чувство покоя и безупречности.

К кухне с белой мебелью эксперты советуют добавить несколько темных акцентов, например, коричневый подвесной шкаф, темно-синий обеденный стол и другое.

Нежно-голубой

"Использование бледных цветов в длинной узкой кухне – это отличный способ расширить комнату и рассеять доступный естественный свет", – говорит Марк Миллс.

Голубые с желтыми или серыми оттенками – идеальные цвета для кухни. Рассмотрите небесно-голубой и мягкий бирюзовый цвет.

Полированные столешницы и задняя панель, опять же в бледных тонах, также способны отражать свет и увеличивать пространство. Пол сделайте темным, а стены и потолок – белыми. Такая градуировка от темного до светлого является устоявшимся способом выравнивания вытянутых комнат.

Бледно-розовый

Оттенки розового цвета очень универсальны, и их способность зрительно расширять комнату не имеет равных. Кухня будет выглядеть больше тогда, когда вы выберите именно бледно-розовый.

"Кроме стен, позаботьтесь о кухонных шкафах и местах для хранения вещей: выделение этих важных элементов на кухне – это фантастический способ создать положительное впечатление от дизайна", – говорит Рут Моттерсхед.