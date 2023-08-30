Лучшие осенние цвета для спальни: выбирайте эту роскошную палитру
Источник:Homes & Gardens
Осенняя гамма природы предлагает тепло и насыщенность вместе со свежим контрастом, который идеально подходит для спальни. Осенью популярны будут темные цвета, которые создают ощущение "окутывания" и уюта.
Спальни как раз являются идеальным местом для отображения оттенков осени. Это тона листьев и урожая, земли и неба в насыщенном варианте. Примите во внимание эти 5 теплых цветов.
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