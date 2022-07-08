Об этом рассказал эксперт по недвижимости и инвестициям Сергей Пятницкий. По его словам, стоимость жилья поближе к морю даже начала понемногу увеличиваться.

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Сергей Пятницкий рассказал, что стоимость жилья в новостройках увеличилась ориентировочно на 5% .

Дальнейшего понижения не будет. Думаю, такая тенденция сохранится до окончания активной фазы военных действий,

– подчеркнул Сергей Пятницкий.

В то же время, чтобы реализовать товар, застройщики проводят акции и анонсируют спецпредложения. Это кое-где нивелирует удорожание.

По данным сервиса исследования недвижимости ЛУН Місто , в июле 2022 года:

средняя стоимость квадратного метра квартиры в элитной новостройке составляет 44 900 гривен,

в домах бизнес-класса – 25 500 гривен,

комфорт-класса – 22 800 гривен,

экономкласса – 21 000 гривен.

В целом, согласно данным сервиса, цены на квартиры в новостройках начинаются с 700 тысяч гривен.

Среди причин роста стоимости квартир следует упомянуть изменение курса доллара, ведь к нему идет привязка цены за квадратный метр. А также удорожание строительных материалов, повлиявшее на себестоимость строительства. Такая тенденция будет оставаться,

– объяснил эксперт.

По его словам, это связано с постоянно растущей себестоимостью строительства. Также роль играет отсутствие новых проектов строительства.

В какой-то момент спрос на новостройки возобновится до какого-то уровня, но предложения не будет,

– подчеркивает он.

Средняя стоимость квадратного метра в одесских новостройках в июле составляет 25 500 гривен. Пока в городе продают жилье в 105 новых домах, к началу войны предложения были в 172 жилых комплексах.

Самые низкие цены на "первичку" в Суворовском районе Одессы. Там средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 22500 гривен. В Малиновском районе – 25 000 гривен, в Киевском – 27 900 гривен в Приморском – 43 400 гривен.

Покупка квартиры на вторичном рынке жилья

Люди, не спешащие с продажей квартиры, не изменили цены после начала полномасштабного вторжения россии. Торопящиеся – снизили цены на 20 – 30%. Такие квартиры продаются лучше, рассказал Пятницкий.

Такая же история наблюдается с более новой недвижимостью – так сказать, "свежий" вторичный рынок. Когда квартиры без ремонта или с ремонтом, но там еще никто не жил,

добавил эксперт.

Стоимость аренды жила в Одессе

Стоимость аренды, как и в других городах, зависит от сегмента недвижимости, рассматриваемого арендаторами.

"К примеру, дорогой сегмент просел очень сильно, где-то на 40%. Он был премиальным. Его рассматривала прежде всего небольшая категория людей. Сейчас все пытаются экономить. Поэтому спрос на такое жилье резко упал. Другие сегменты (средний и эконом) просели на 20 – 30 %", – рассказал эксперт.

Как измениться цены на жилье

Специалист по недвижимости рассказал, что тенденция роста или уменьшения цен зависит от того, как одесситы будут оценивать перспективы будущего. Все зависит от внешних факторов, прежде всего войны.