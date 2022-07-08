Про це розповів експерт з нерухомості та інвестицій Сергій П'ятницький. За його словами, вартість житла ближче до моря навіть почала потрохи збільшуватися.

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Сергій П'ятницький розповів, що вартість житла у новобудовах збільшилася орієнтовно на 5%.

Подальшого зниження не буде. Думаю, така тенденція збережеться до закінчення активної фази військових дій,

– підкреслив Сергій П'ятницький.

Водночас, аби реалізувати товар, забудовники проводять акції та анонсують спецпропозиції. Це подекуди нівелює здорожчання.

За даними сервісу дослідження нерухомості ЛУН Місто, у липні 2022 року:

середня вартість квадратного метра квартири в елітній новобудові становить 44 900 гривень,

у будинках бізнес-класу – 25 500 гривень,

комфорт-класу – 22 800 гривень,

економкласу – 21 000 гривень.

Загалом, згідно з даними сервісу, ціни на квартири у новобудовах починаються з 700 тисяч гривень.

Серед причин зростання вартості квартир слід згадати зміну курсу долара, адже до нього йде прив’язка ціни за квадратний метр. А також здорожчання будівельних матеріалів, яке вплинуло на собівартість будівництва. Така тенденція буде залишатись,

– пояснив експерт.

За його словами це пов'язано із собівартістю будівництва, яка постійно зростає. Також роль відіграє відсутність нових проєктів будівництва.

В якийсь момент попит на новобудови відновиться до якогось рівня, але пропозиції не буде,

– наголошує він.

Середня вартість квадратного метра в одеських новобудовах у липні становить 25 500 гривень. Наразі у місті продають житло у 105 нових будинках, до початку війни пропозиції були у 172 житлових комплексах.

Найнижчі ціни на "первинку" у Суворовському районі Одеси. Там середня вартість квадратного метра у новобудовах становить 22 500 гривень. У Малиновському районі – 25 000 гривень, у Київському – 27 900 гривень у Приморському – 43 400 гривень.

Купівля квартири на вторинному ринку житла

Люди, які не поспішають з продажем квартири, не змінили ціни після початку повномасштабного вторгнення росії. Ті, хто поспішає, – знизили ціни на 20 – 30%. Такі квартири продаються краще, розповів П'ятницький.

Така ж історія спостерігається з новішою нерухомістю – так би мовити, "свіжий" вторинний ринок. Коли квартири без ремонту або з ремонтом, але там ще ніхто не жив,

– додав експерт.

Вартість оренди жила в Одесі

Вартість оренди, як і в інших містах, залежить від сегмента нерухомості, який розглядають орендатори.

"Наприклад, дорогий сегмент просів дуже сильно, десь на 40%. Він був преміальним. Його розглядала насамперед невелика категорія людей. Зараз всі намагаються заощаджувати. Тому попит на таке житло різко впав. Інші сегменти (середній та економ) просіли на 20 – 30%", – розповів експерт.

Як можуть змінитися ціни на житло

Спеціаліст з нерухомості розповів, що тенденція зростання або зменшення цін залежить від того, як одесити оцінюватимуть перспективи майбутнього. Все залежить від зовнішніх факторів, насамперед – війни.

За його словами інвестори, які купували квартири для того, щоб потім перепродати їх, зараз не бачать сенсу тримати гроші в цих квартирах. Тож зараз вони прагнуть вивести свої інвестиції.