Культовый датский стиль хюге: как уютно обустроить свой дом в 2024 году

С каждым годом люди все больше понимают, что самым главным в доме есть уют. Именно поэтому они обращаются к тенденциям дизайна, которые пропагандируют комфорт и обустраивают жилье в соответствии с современными потребностями. Датская концепция хюге – это вечный тренд, который действительно стоит внимания.

Ничто не сравнится с тёплым и уютным стилем дизайна интерьера, особенно в холодные зимние месяцы. Если все, что вам хочется – это свернуть калачиком у камина с книгой и горячим шоколадом, стиль декора, который ставится уют во главу угла, будет лучшим вариантом.

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Что означает концепция уюта под названием хюге

Слово "хюге" не зря означает благополучие, ведь эта датская тенденция действительно призывает обустраивать свой дом уютно и комфортно. Для таких интерьеров прежде всего характерны:

теплая нейтральная цветовая гамма;

текстурные детали;

минималистский подход.

Гостиная по концепции хюге / Фото AHG Interiors

В мире дизайна концепция хюге стала такой же любимой, как скандинавская. Здесь главное придерживаться принципа "чем меньше, тем лучше". Хорошая новость заключается в том, что в большинстве своем вы можете обустроить интерьер по концепции хюге из того, что есть в вашем доме.

Хюге предлагает бегство от всего суетливого, учитывая современные технологии. Минимизируйте количество техники, чтобы создать интерьер, который станет спокойным и домашним убежищем. В современном быстротечном мире об этом стоит заботиться.

Уютная спальня в тёплых тонах / Фото Kathy Kuo Home

Дизайнеры говорят, что датский стиль никуда не денется, а со временем усовершенствуется и будет подстраиваться под новые тренды и потребности общества.