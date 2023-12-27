Культовый датский стиль хюге: как уютно обустроить свой дом в 2024 году
Источник:Homes & Gardens
С каждым годом люди все больше понимают, что самым главным в доме есть уют. Именно поэтому они обращаются к тенденциям дизайна, которые пропагандируют комфорт и обустраивают жилье в соответствии с современными потребностями. Датская концепция хюге – это вечный тренд, который действительно стоит внимания.
Ничто не сравнится с тёплым и уютным стилем дизайна интерьера, особенно в холодные зимние месяцы. Если все, что вам хочется – это свернуть калачиком у камина с книгой и горячим шоколадом, стиль декора, который ставится уют во главу угла, будет лучшим вариантом.
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Что означает концепция уюта под названием хюге
Слово "хюге" не зря означает благополучие, ведь эта датская тенденция действительно призывает обустраивать свой дом уютно и комфортно. Для таких интерьеров прежде всего характерны:
- теплая нейтральная цветовая гамма;
- текстурные детали;
- минималистский подход.
В мире дизайна концепция хюге стала такой же любимой, как скандинавская. Здесь главное придерживаться принципа "чем меньше, тем лучше". Хорошая новость заключается в том, что в большинстве своем вы можете обустроить интерьер по концепции хюге из того, что есть в вашем доме.
Хюге предлагает бегство от всего суетливого, учитывая современные технологии. Минимизируйте количество техники, чтобы создать интерьер, который станет спокойным и домашним убежищем. В современном быстротечном мире об этом стоит заботиться.
Дизайнеры говорят, что датский стиль никуда не денется, а со временем усовершенствуется и будет подстраиваться под новые тренды и потребности общества.